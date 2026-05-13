Wirtschaft

VDA mahnt EU zur Umsetzung von Handelsabkommen mit USA

  • dts - 13. Mai 2026
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Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund neuer Zolldrohungen aus den USA hat die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard MÃ¼ller, die EU aufgefordert, das im Sommer 2025 vereinbarte Handelsabkommen auch umzusetzen.

"Das Handelsabkommen, das zwischen der EU und den USA vereinbart wurde, muss von beiden Seiten eingehalten werden", sagte MÃ¼ller dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Das bedeute auch, dass die EU ihren Teil der bereits im letzten Sommer getroffenen Abmachungen nun endlich umsetzen mÃ¼sse. "Ich rufe beide Seiten dringend zur Deeskalation und zÃ¼gigen GesprÃ¤chen auf."

Die VDA-Chefin verwies darauf, dass die notwendige WettbewerbsfÃ¤higkeit des Produktionsstandortes in den HÃ¤nden von Berlin und BrÃ¼ssel liege. Da tue sich nach wie vor zu wenig, bemÃ¤ngelte sie. "Die EU diskutiert stattdessen zu viel Ã¼ber Abschottung und Protektionismus." Abschottung berge aber immer die Gefahr, handelspolitische Konflikte zu verschÃ¤rfen, und kÃ¶nne der exportorientierten deutschen Wirtschaft und der Automobilindustrie erheblich schaden. MÃ¼ller appellierte: "Wir brauchen stattdessen mehr offene MÃ¤rkte, nicht weniger." Europa brauche beispielsweise fÃ¼r wichtige Handelsabkommen viel zu lange, wie man bei Mercosur mit Lateinamerika habe sehen kÃ¶nnen.

Auf die Frage, ob eine Korrektur der vorgegebenen CO2-Werte durch BrÃ¼ssel die deutsche Autoindustrie retten kÃ¶nne, antwortete MÃ¼ller: "Wir mÃ¼ssen nicht gerettet werden. Wir wollen gerne hierzulande und in Europa investieren und produzieren - und weiter zu Wachstum, Wohlstand und BeschÃ¤ftigung beitragen. Neben der ElektromobilitÃ¤t, die weit Ã¼berwiegend die Zukunft prÃ¤gen wird, werden weltweit alle Antriebe gefahren werden."

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