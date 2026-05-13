Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) sieht seine am Mittwoch bevorstehende Wahl durch den Landtag als Ermutigung fÃ¼r Kinder mit Migrationshintergrund und aus Arbeiterhaushalten.
"Ich musste immer mal wieder an meine Eltern denken, die wahrscheinlich von irgendwo oben herunterschauen und sehr glÃ¼cklich sind, dass ihr Baden-WÃ¼rttemberg einem Kind von Gastarbeitern eine solche Geschichte ermÃ¶glicht", sagte Ã–zdemir dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Das sei hoffentlich nicht nur fÃ¼r Kinder von Migranten, sondern auch fÃ¼r Arbeiterkinder eine Ermutigung.
Ã–zdemir fÃ¼gte hinzu, wenn man sich anstrenge und dann hoffentlich ganz viele hilfreiche Geister habe, gute Lehrer, gute Trainer, gute Nachbarn, Eltern von Freunden, dann gebe dieses Land viele Chancen. Insofern sehe er das auch als Mutmacher fÃ¼r andere, ihren Weg zu gehen und ihren baden-wÃ¼rttembergischen Traum zu realisieren. Ã–zdemirs Vater war Arbeiter in einer Textilfabrik, die Mutter fÃ¼hrte eine Ã„nderungsschneiderei.
Der Vorsitzende der TÃ¼rkischen Gemeinde in Deutschland, GÃ¶kay Sofuoglu, sagte dem RND: "Dass ein tÃ¼rkischstÃ¤mmiger Deutscher MinisterprÃ¤sident von Baden-WÃ¼rttemberg wird, ist eine Erfolgsgeschichte - unabhÃ¤ngig von seiner politischen Haltung." Ã–zdemir sei ein sehr wichtiges politisches Vorbild fÃ¼r Jugendliche aus der Migrantencommunity.
Lifestyle
Ã–zdemir: MP-Wahl ist Ermutigung fÃ¼r Migrantenkinder
- dts - 13. Mai 2026
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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der designierte baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) sieht seine am Mittwoch bevorstehende Wahl durch den Landtag als Ermutigung fÃ¼r Kinder mit Migrationshintergrund und aus Arbeiterhaushalten.
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