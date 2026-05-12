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Ex-AuÃŸenminister Fischer erwartet US-RÃ¼ckzug aus Europa

  • dts - 12. Mai 2026, 22:45 Uhr
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Joschka Fischer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here deutsche AuÃŸenminister Joschka Fischer (GrÃ¼ne) ist Ã¼berzeugt, dass sich Europa kÃ¼nftig nicht mehr auf den Schutz der USA wird verlassen kÃ¶nnen.

"Amerika wird sich aus Europa zurÃ¼ckziehen. Das wird einen fundamentalen Bruch mit der traditionellen Ordnung bedeuten und Deutschland in eine vÃ¶llig neue Rolle bringen - eine Rolle, die wir nicht gewohnt sind", sagte der GrÃ¼nen-Politiker dem Fernsehsender Phoenix. Alle Anzeichen wiesen darauf hin, dass Europa sein Schicksal militÃ¤risch selbst in die Hand nehmen mÃ¼sse.

"Wenn ich Donald Trump richtig lese, dann hat er innerlich mit der Nato bereits gebrochen. Darauf ist kein Verlass mehr", so Fischer. Diese wie auch andere Entwicklungen habe man nicht zwingend vorausahnen kÃ¶nnen. "Hinzu kamen aber individuelle Fehler. Man war der Meinung, alles ist gut. Jetzt stellt man fest: wenig ist gut", kritisierte der AuÃŸenminister der frÃ¼heren rot-grÃ¼nen Koalition.

Innenpolitisch stehe die deutsche Politik vor gewaltigen Aufgaben, nicht nur im militÃ¤rischen Bereich, sondern auch bei der Finanzierung des Sozialstaats, der Sicherstellung der WettbewerbsfÃ¤higkeit der deutschen Wirtschaft und bei der Digitalisierung. "Es ist ein ganzes Bouquet von Herausforderungen, vor denen Deutschland steht. Wir mÃ¼ssen das energisch anpacken", so Fischer. Er habe Kanzler Merz mehr Erfolg gewÃ¼nscht, als der aktuell habe - "im Interesse des Landes". In den nÃ¤chsten Jahren werde sich zeigen, ob Deutschland den europÃ¤ischen Weg beibehalte, oder die nationale Karte spiele, wie dies die AfD wolle. "Das hielte ich fÃ¼r eine Katastrophe. Und das wÃ¼rde alles infrage stellen, was die Bundesrepublik seit 1949 erreicht hat", sagte Fischer.

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