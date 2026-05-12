US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Inflationssprung belastet

New York Stock Exchange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.761 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.



Der Nasdaq 100 ging dagegen bei 29.065 Punkten 0,9 Prozent niedriger aus dem Handel, wÃ¤hrend der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 7.401 Punkten 0,2 Prozent im Minus beendete.



Unter anderem sorgten im Tagesverlauf die am Vormittag verÃ¶ffentlichten US-Inflationsdaten fÃ¼r April fÃ¼r schlechte Stimmung an der Wall Street. Die jÃ¤hrliche Inflationsrate stieg von 3,3 Prozent auf 3,8 Prozent. Beobachter hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. ZunÃ¤chst ging es fÃ¼r die US-BÃ¶rsen nach der VerÃ¶ffentlichung der Zahlen durchweg nach unten, im Anschluss erholten sich die Kurse aber teilweise wieder.



"SpÃ¤testens mit dem heutigen Zahlenwerk dÃ¼rften Zinssenkungsdebatten vom Tisch sein", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Der designierte NotenbankprÃ¤sident Kevin Warsh liebÃ¤ugelt mit Zinssenkungen, doch in Anbetracht der aktuellen Inflationsentwicklung wird er davon vorerst Abstand nehmen mÃ¼ssen."



Dass die Inflationsrate weiter steige, liege auf der Hand, schlieÃŸlich hielten die Verspannungen an den globalen EnergiemÃ¤rkten an, so Gitzel. "Im Monatsvergleich steigen die Energiepreise um 3,8 Prozent. Diese erklÃ¤ren dann auch rund 40 Prozent der Teuerungsentwicklung im Monatsvergleich." Deutlich ging es auch im Bereich von Mieten nach oben, was dann wiederum auch den stÃ¤rker als erwarteten Anstieg der Kerninflationsrate von 2,6 Prozent auf 2,8 Prozent erklÃ¤rt.



"Die Teuerungsentwicklung vergrault auch die WÃ¤hler Donald Trumps", fÃ¼gte der Ã–konom hinzu. "Der US-PrÃ¤sident trat mit dem Versprechen an, die Inflationsrate zu senken. Jetzt passiert exakt das Gegenteil: Die gestiegenen Energiepreise schmÃ¤lern das real verfÃ¼gbare Einkommen der US-BÃ¼rger." Der detaillierte Blick auf die Zustimmungswerte zur Politik von Donald Trump spreche BÃ¤nde: "Beim Umgang mit der Inflation schneidet der US-PrÃ¤sident besonders schlecht ab."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1739 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8519 Euro zu haben.



Auch der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher. Am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.714 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,10 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 107,90 US-Dollar; das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

