Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Niederlassungen von Mercedes-Benz in Berlin werden offenbar an den kanadischen Investor Kuldeep Billan, Chef und GrÃ¼nder der Alpha Auto Group, verkauft. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Unternehmenskreise.
Am Montag wurde demnach einigen der 1.200 Mitarbeiter in Berlin per Mail der Verkauf ihres Vertriebsnetzes mitgeteilt. Betroffen sind laut "Bild" die sieben Berliner Dependancen Spandau, Marienfelde (ohne das Werk), Holzhauser StraÃŸe, RhinstraÃŸe, das Airport-Center SchÃ¶nefeld, das Lack- und Karosseriezentrum Ludwigsfelde und die Mercedes-Welt am Salzufer.
DemnÃ¤chst sollen der Zeitung zufolge dann unter anderem auch die Niederlassungen in Hamburg, MÃ¼nchen und Rhein-Ruhr verkauft werden. Insgesamt sollen bundesweit rund 8.000 Mercedes-Mitarbeiter betroffen sein.
Wirtschaft
Mercedes verkauft Berliner AutohÃ¤user an kanadischen Investor
- dts - 12. Mai 2026, 21:05 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Niederlassungen von Mercedes-Benz in Berlin werden offenbar an den kanadischen Investor Kuldeep Billan, Chef und GrÃ¼nder der Alpha Auto Group, verkauft. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Unternehmenskreise.
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