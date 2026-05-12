Wirtschaft

Nagel lobt Altersvorsorgedepot und fordert hÃ¶heres Rentenalter

  • dts - 12. Mai 2026, 20:53 Uhr
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Joachim Nagel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbank-PrÃ¤sident Joachim Nagel spricht sich fÃ¼r eine umfassende Rentenreform mit lÃ¤ngerer Lebensarbeitszeit aus. Es sei unausweichlich, das gesetzliche Renteneintrittsalter zu erhÃ¶hen, sagte Nagel dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).

In diesem Zusammenhang begrÃ¼ÃŸte Nagel das neue Altersvorsorgedepot, welches ab 2027 als Nachfolger der Riester-Rente gefÃ¶rderte Investitionen in bÃ¶rsengehandelte Indexfonds (ETFs) ermÃ¶glicht. "Der neue Ansatz ist ein richtiges Signal und ein wichtiger Schritt zu einer stÃ¤rkeren kapitalgedeckten SÃ¤ule fÃ¼r die Altersvorsorge", sagte Nagel. Er schrÃ¤nkte jedoch ein: "Es wirkt erst mittelfristig und wird die Probleme der Rentenversicherung in den nÃ¤chsten Jahren nicht lÃ¶sen." Es sei auch keine LÃ¶sung, diesen Druck mit immer mehr BundeszuschÃ¼ssen aufzufangen.

Der BundesbankprÃ¤sident fordert deshalb, das gesetzliche Rentenalter nach 2031 systematisch an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Nagel bezeichnete es als "folgerichtig, dass wir einen Teil der zusÃ¤tzlichen Lebenszeit arbeiten".

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