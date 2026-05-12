Trump tritt China-Reise an: PrÃ¤sident erwartet "langes GesprÃ¤ch" mit Xi zu Iran

Trump (li.) und Xi

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat seine erste China-Reise seit 2017 angetreten. Kurz vor dem Abflug hatte er GesprÃ¤chsbereitschaft Ã¼ber den Iran-Krieg signalisiert. Er erwarte dazu 'ein langes GesprÃ¤ch' mit dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat seine erste China-Reise seit 2017 angetreten. Die PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One hob am Dienstag von der Luftwaffenbasis Joint Base Andrews nahe Washington ab, wie AFP-Reporter berichteten. Kurz vor dem Abflug hatte Trump GesprÃ¤chsbereitschaft Ã¼ber den Iran-Krieg signalisiert. Er erwarte dazu "ein langes GesprÃ¤ch" mit dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping, sagte der PrÃ¤sident vor Journalisten.Â



Peking befÃ¼rwortet eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung im Iran und dringt als Importeur iranischen Ã–ls auf eine rasche Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus. Trump ist ein Abkommen mit Teheran bisher nicht gelungen. Zuletzt kritisierte er die iranische Antwort auf den US-Vorschlag scharf und gab der seit April geltenden Feuerpause nur noch eine "Ãœberlebenschance von einem Prozent".



Hauptthema seiner China-Reise sei der Handel, sagte der US-PrÃ¤sident weiter. Mit hohen SonderzÃ¶llen hatte Trump vor gut einem Jahr einen Handelskrieg zwischen den beiden grÃ¶ÃŸten Volkswirtschaften der Welt ausgelÃ¶st. Am Rande eines internationalen Treffens in SÃ¼dkorea vereinbarten der US-PrÃ¤sident und Xi dann im Oktober, den Handelskonflikt einzufrieren.



Nach Angaben des WeiÃŸen Hauses erwartet Trump neue Vereinbarungen mit der Volksrepublik. Begleitet wird der PrÃ¤sident von einer Wirtschaftsdelegation. Dazu gehÃ¶ren unter anderem Elon Musk als Chef der Konzerne Tesla und SpaceX, Apple-Chef Tim Cook und Boeing-Vorstand Robert Ortberg.



Trump wollte ursprÃ¼nglich bereits im MÃ¤rz nach Peking reisen, musste dies aber wegen des Iran-Kriegs aufschieben. Er wird nun ab Mittwochabend (Ortszeit) in Peking erwartet. Ab Donnerstag stehen ein bilaterales GesprÃ¤ch mit Xi auf dem Programm sowie ein Besuch im Himmelstempel der kaiserlichen Ming- und Qing-Dynastien. Am Freitag sind eine Teezeremonie mit Xi und Trump und ein Arbeitsessen geplant, bevor der US-PrÃ¤sident die RÃ¼ckreise antritt.Â