Cannes-Festival beginnt mit Ehrenpalme fÃ¼r "Herr der Ringe"-Regisseur Jackson

Peter Jackson mit seiner Ehrenpalme in Cannes

Mit einem ersten Schaulaufen auf dem roten Teppich fÃ¼r die ErÃ¶ffnungsgala hat das internationale Filmfestival von Cannes begonnen. Der fÃ¼r seine 'Herr der Ringe'-Trilogie bekannte neuseelÃ¤ndische Regisseur Peter Jackson bekam eine Ehrenpalme verliehen.

Mit einem ersten Schaulaufen auf dem roten Teppich fÃ¼r die ErÃ¶ffnungsgala hat am Dienstag das internationale Filmfestival von Cannes begonnen. Die chinesische Schauspielerin Gong Li und US-Schauspielerin Jane Fonda erklÃ¤rten das elftÃ¤gige Festival fÃ¼r erÃ¶ffnet. Die diesjÃ¤hrige Ausgabe ist von zahlreichen internationalen Stars sowie einer starken deutschen PrÃ¤senz geprÃ¤gt.



Die franzÃ¶sisch-malische Schauspielerin Eye HaÃ¯dara moderierte die ErÃ¶ffnungsfeier, bei der der fÃ¼r seine "Herr der Ringe"-Trilogie bekannte neuseelÃ¤ndische Regisseur Peter Jackson eine Ehrenpalme verliehen bekam.



Zu den GÃ¤sten der Gala zÃ¤hlten Heidi Klum, die ein blassgelbes Plissee-Kleid mit einer groÃŸen Blume am Ausschnitt trug. Jury-Mitglied Demi Moore zeigte sich in einem schalenartigen Bustier, das mit perlmuttfarbenen Pailletten besetzt war.Â



Unter den 22 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme antreten, sind drei deutschsprachige: Die Regisseurin Valeska Grisebach stellt ihren Film "Das getrÃ¤umte Abenteuer" vor, der in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der TÃ¼rkei spielt.Â



Die Ã–sterreicherin Marie Kreutzer hat fÃ¼r ihren Film "Gentle Monster" auch franzÃ¶sische Stars wie LÃ©a Seydoux und Catherine Deneuve gewonnen. Und der polnische Filmemacher Pawel Pawlikowski erzÃ¤hlt in seinem Schwarz-WeiÃŸ-Film "Vaterland" die RÃ¼ckkehr des Schriftstellers Thomas Mann mit seiner Tochter Erika 1949 aus den USA nach Deutschland. Die Hauptrollen spielen Hanns Zischler, Sandra HÃ¼ller und August Diehl.



Der Schauspieler Lars Eidinger spielt gleich in zwei Filmen mit: Im Wettbewerbsfilm "Moulin" Ã¼ber den franzÃ¶sischen WiderstandskÃ¤mpfer Jean Moulin spielt er den Gestapo-Chef Klaus Barbie, und im Film "Heimsuchung" des Regisseurs Volker SchlÃ¶ndorff, der Verfilmung eines Romans von Jenny Erpenbeck, ist er in einer der Hauptrollen zu sehen.Â