Russland testet lange angekÃ¼ndigte Sarmat-Interkontinentalrakete

Test der Sarmat-Rakete

Der russische PrÃ¤sident Putin hat einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekÃ¼ndeten Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bekanntgegeben.Â Sarmat habe eine Reichweite von bis zu 35.000 Kilometern.

Der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin hat am Dienstag einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekÃ¼ndigten Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bekanntgegeben.Â Es handle sich um das "mÃ¤chtigste Raketensystem der Welt", sagte Putin nach dem Test. Eine Sarmat-Rakete kÃ¶nne mehr als viermal so schwere SprengkÃ¶pfe tragen wie jegliches westliche System und habe eine Reichweite von 35.000 Kilometern. "Bis Jahresende" werde die Sarmat einsatzbereit sein, fÃ¼gte der Kreml-Chef an.



Sarmat-Raketen kÃ¶nnen mit mehreren AtomsprengkÃ¶pfen bewaffnet werden. PutinÂ gab den erfolgreichen Test des Systems wenige Monate nach dem Auslaufen des New-Start-Abkommens bekannt, dem letzten Vertragswerk zwischen Russland und den USA zur Begrenzung ihrer Atomwaffen-Arsenale.



Die Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat ist im Westen auch unter dem Namen "Satan II" bekannt. Es handelt sich um das erste nach dem Kalten Krieg entwickelte russische Raketensystem, das als "superschwer" klassifiziert wird. Russland hatte die Einsatzbereitschaft der Sarmat vor Jahren bereits fÃ¼r 2022 angekÃ¼ndigt. In diesem Jahr begann das Land seine groÃŸflÃ¤chige Offensive in der Ukraine.Â