Der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin hat am Dienstag einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekÃ¼ndigten Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bekanntgegeben.Â Es handle sich um das "mÃ¤chtigste Raketensystem der Welt", sagte Putin nach dem Test. Eine Sarmat-Rakete kÃ¶nne mehr als viermal so schwere SprengkÃ¶pfe tragen wie jegliches westliche System und habe eine Reichweite von 35.000 Kilometern. "Bis Jahresende" werde die Sarmat einsatzbereit sein, fÃ¼gte der Kreml-Chef an.
Sarmat-Raketen kÃ¶nnen mit mehreren AtomsprengkÃ¶pfen bewaffnet werden. PutinÂ gab den erfolgreichen Test des Systems wenige Monate nach dem Auslaufen des New-Start-Abkommens bekannt, dem letzten Vertragswerk zwischen Russland und den USA zur Begrenzung ihrer Atomwaffen-Arsenale.
Die Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat ist im Westen auch unter dem Namen "Satan II" bekannt. Es handelt sich um das erste nach dem Kalten Krieg entwickelte russische Raketensystem, das als "superschwer" klassifiziert wird. Russland hatte die Einsatzbereitschaft der Sarmat vor Jahren bereits fÃ¼r 2022 angekÃ¼ndigt. In diesem Jahr begann das Land seine groÃŸflÃ¤chige Offensive in der Ukraine.Â
Politik
Russland testet lange angekÃ¼ndigte Sarmat-Interkontinentalrakete
- AFP - 12. Mai 2026, 19:05 Uhr
Der russische PrÃ¤sident Putin hat einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekÃ¼ndeten Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bekanntgegeben.Â Sarmat habe eine Reichweite von bis zu 35.000 Kilometern.
Der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin hat am Dienstag einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekÃ¼ndigten Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat bekanntgegeben.Â Es handle sich um das "mÃ¤chtigste Raketensystem der Welt", sagte Putin nach dem Test. Eine Sarmat-Rakete kÃ¶nne mehr als viermal so schwere SprengkÃ¶pfe tragen wie jegliches westliche System und habe eine Reichweite von 35.000 Kilometern. "Bis Jahresende" werde die Sarmat einsatzbereit sein, fÃ¼gte der Kreml-Chef an.
Weitere Meldungen
Eine in der vergangenen Woche in griechischen GewÃ¤ssern gefundene See-Drohne stammt nach Erkenntnissen der Regierung in Athen aus der Ukraine. Die Drohne sei "mit Sicherheit"Mehr
Der HolocaustÃ¼berlebende Albrecht Weinberg ist tot. Er sei am Dienstagvormittag im Alter von 101 Jahren "friedlich" gestorben, sagte seine Mitbewohnerin Gerda DÃ¤nekas derMehr
Mehr als jeder zweite ThÃ¼ringer ist unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Wie aus der am Dienstag in Erfurt verÃ¶ffentlichten Langzeitbefragung "ThÃ¼ringen-Monitor"Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fahrgastverband "Pro Bahn" kritisiert die Regeln fÃ¼r das neue Familienticket. "Die Idee ist gut, die AusfÃ¼hrung mangelhaft", sagteMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im April auf 3,8 Prozent geklettert, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde amMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des schwÃ¤bischen Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-KammÃ¼ller, zeichnet ein dÃ¼steres Bild der deutschenMehr