Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Monopolkommission hat erste Daten zur EinfÃ¼hrung des Tankrabatts ausgewertet. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Steuersenkung nach anfÃ¤nglicher VerzÃ¶gerung inzwischen weitgehend an die Verbraucher weitergegeben werde, teilte das Beratungsgremium am Dienstag mit.
In den ersten Tagen nach dem 1. Mai wurde die Steuersenkung von 16,7 Cent zunÃ¤chst nur unvollstÃ¤ndig weitergegeben. Im Laufe der ersten Woche nÃ¤herten sich die Preise jedoch der vollstÃ¤ndigen Weitergabe an. Ein Ã¤hnliches Bild zeige ein Vergleich mit GroÃŸbritannien, so die Monopolkommission. Der erhebliche mediale und politische Druck dÃ¼rfte demnach dazu beigetragen haben. Die vorliegenden Ergebnisse sind allerdings nur vorlÃ¤ufig - eine belastbare Bewertung wird erst auf Grundlage eines lÃ¤ngeren Beobachtungszeitraums mÃ¶glich sein.
Die Monopolkommission wies zudem darauf hin, dass die Kraftstoffpreise in Deutschland nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stÃ¤rker gestiegen sind als in Frankreich und GroÃŸbritannien. Dies sei konsistent mit den strukturellen Wettbewerbsproblemen auf der deutschen GroÃŸhandelsebene. Die weitgehende Weitergabe des Tankrabatts an die Verbraucher stehe dazu nicht im Widerspruch, da der Tankstellenmarkt trotz hoher Konzentration noch der wettbewerblichste Teil der WertschÃ¶pfungskette sei.
Wirtschaft
Monopolkommission: Tankrabatt kommt weitgehend an
- dts - 12. Mai 2026, 18:44 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Monopolkommission hat erste Daten zur EinfÃ¼hrung des Tankrabatts ausgewertet. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Steuersenkung nach anfÃ¤nglicher VerzÃ¶gerung inzwischen weitgehend an die Verbraucher weitergegeben werde, teilte das Beratungsgremium am Dienstag mit.
Weitere Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Wechsel an der Spitze des Siemens-Aufsichtsrats haben Amtsinhaber Jim Hagemann Snabe und Nathalie von Siemens dem designiertenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fahrgastverband "Pro Bahn" kritisiert die Regeln fÃ¼r das neue Familienticket. "Die Idee ist gut, die AusfÃ¼hrung mangelhaft", sagteMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im April auf 3,8 Prozent geklettert, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde amMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Koalitionsausschuss rufen Roland Koch (CDU) und Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) ihre Parteien zu einem entschlossenen Subventionsabbau nach derMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des schwÃ¤bischen Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-KammÃ¼ller, zeichnet ein dÃ¼steres Bild der deutschenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach dem Scheitern der 1.000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat fÃ¼r eineMehr