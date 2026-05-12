Monopolkommission: Tankrabatt kommt weitgehend an

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Monopolkommission hat erste Daten zur EinfÃ¼hrung des Tankrabatts ausgewertet. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Steuersenkung nach anfÃ¤nglicher VerzÃ¶gerung inzwischen weitgehend an die Verbraucher weitergegeben werde, teilte das Beratungsgremium am Dienstag mit.



In den ersten Tagen nach dem 1. Mai wurde die Steuersenkung von 16,7 Cent zunÃ¤chst nur unvollstÃ¤ndig weitergegeben. Im Laufe der ersten Woche nÃ¤herten sich die Preise jedoch der vollstÃ¤ndigen Weitergabe an. Ein Ã¤hnliches Bild zeige ein Vergleich mit GroÃŸbritannien, so die Monopolkommission. Der erhebliche mediale und politische Druck dÃ¼rfte demnach dazu beigetragen haben. Die vorliegenden Ergebnisse sind allerdings nur vorlÃ¤ufig - eine belastbare Bewertung wird erst auf Grundlage eines lÃ¤ngeren Beobachtungszeitraums mÃ¶glich sein.



Die Monopolkommission wies zudem darauf hin, dass die Kraftstoffpreise in Deutschland nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar stÃ¤rker gestiegen sind als in Frankreich und GroÃŸbritannien. Dies sei konsistent mit den strukturellen Wettbewerbsproblemen auf der deutschen GroÃŸhandelsebene. Die weitgehende Weitergabe des Tankrabatts an die Verbraucher stehe dazu nicht im Widerspruch, da der Tankstellenmarkt trotz hoher Konzentration noch der wettbewerblichste Teil der WertschÃ¶pfungskette sei.

