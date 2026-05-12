US-Justiz erhebt Anklage gegen Schiffsbetreiber wegen BrÃ¼ckeneinsturz in Baltimore

Sechs Arbeiter kamen bei dem UnglÃ¼ck ums Leben

Die US-Justiz hat zwei Unternehmen aus Singapur und Indien wegen des Einsturzes einer AutobrÃ¼cke in der Hafenstadt Baltimore vor zwei Jahren angeklagt.

Die US-Justiz hat zwei Unternehmen aus Singapur und Indien wegen des Einsturzes einer AutobrÃ¼cke in der Hafenstadt Baltimore vor zwei Jahren angeklagt. Die Schiffsbetreiber "Synergy Marine" aus Singapur und "Synergy Maritime" aus dem indischen Chennai werden im Zusammenhang mit dem von einem Containerschiff verursachten BrÃ¼ckeneinsturz unter anderem VerschwÃ¶rung zum Betrug und falsche Angaben gegenÃ¼ber der US-VerkehrssicherheitsbehÃ¶rde NTSB vorgeworfen, wie das US-Justizministerium am Dienstag mitteilte.



"Der Einsturz der Francis-Scott-Key-BrÃ¼cke war eine vermeidbare TragÃ¶die mit enormen Konsequenzen", erklÃ¤rte US-Justizminister Todd Blanche. "Diese Anklage ist ein wichtiger Schritt, um diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, deren rÃ¼cksichtslose Missachtung von Sicherheitsregeln im Seeverkehr zu diesem UnglÃ¼ck fÃ¼hrten."Â



Laut einer Untersuchung der NTSB war durch einen Wackelkontakt in einer Schaltzentrale der Strom auf dem Schiff ausgefallen, wodurch es manÃ¶vrierunfÃ¤hig wurde. Die Anklage wirft Mitarbeitern der Reedereien vor, Sicherheitsinspektionen und entsprechende Zertifikate gefÃ¤lscht zu haben. In diesem Zusammenhang wird in der Anklageschrift auch ein Inder erwÃ¤hnt, der fÃ¼r beide Unternehmen arbeitete.



Die Francis-Scott-Key-BrÃ¼cke Ã¼ber dem Patapsco-Fluss war am 26. MÃ¤rz 2024 am frÃ¼hen Morgen eingestÃ¼rzt, nachdem das Frachtschiff "Dali" einen BrÃ¼ckenpfeiler gerammt hatte. Die Besatzung hatte kurz vor dem UnglÃ¼ck noch ein Notsignal abgesetzt, wodurch die Polizei den Verkehr Ã¼ber die BrÃ¼cke stoppen konnte. FÃ¼r acht mit Reparaturen beschÃ¤ftigte Bauarbeiter auf der BrÃ¼cke aber kam die Warnung zu spÃ¤t. Nur zwei von ihnen konnten lebend gerettet werden, sechs kamen ums Leben.Â



Erst nach zweimonatigen AufrÃ¤umarbeiten konnte der normale Schiffsverkehr durch den fÃ¼r den Hafen von Baltimore wichtigen Kanal unter der BrÃ¼cke wieder aufgenommen werden. FÃ¼r die Reinigung der Fahrrinne wurde schon 2024 eine Vereinbarung Ã¼ber eine EntschÃ¤digungszahlung von 100 Millionen Dollar (gut 85 Millionen Euro) getroffen. Der Wiederaufbau der BrÃ¼cke selbst soll laut US-BehÃ¶rden mehr als 5,2 Milliarden Dollar kosten und bis 2030 dauern.