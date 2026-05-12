Libanon: 380 Tote seit Waffenruhe - Israel meldet Einsatz am Fluss Litani

Einschlagstelle in Arnun im sÃ¼dlichen Libanon

Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon sind seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen beiden LÃ¤ndern nach jÃ¼ngsten offiziellen Angaben 380 Menschen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee gab einen Bodeneinsatz am Litani-Fluss bekannt.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon sind seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen beiden LÃ¤ndern nach neuen offiziellen Angaben 380 Menschen getÃ¶tet worden. Unter den seit dem 17. April GetÃ¶teten seien 108 AngehÃ¶rige der SicherheitskrÃ¤fte und der GesundheitsbehÃ¶rden, erklÃ¤rte der libanesische Gesundheitsminister Rakan Nassereddin am Dienstag. Die israelische Armee gab einen Einsatz von Bodentruppen im Libanon am Litani-Fluss bekannt, Medienberichten zufolge Ã¼berquerten dabei Soldaten den Fluss.



In der Nacht zum Dienstag waren libanesischen Medienberichten zufolge sechs Menschen bei einem Angriff auf ein Haus in der sÃ¼dlibanesischen Ortschaft Kfar Dunin getÃ¶tet worden. Sieben weitere Menschen wurden bei den Angriffen zudem verletzt, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete. Am Dienstag wurden in der ebenfalls im SÃ¼den des Libanon gelegenen Stadt NabatÃ¤a laut dem Zivilschutz zwei RettungskrÃ¤fte im Einsatz getÃ¶tet.



Der arabischsprachige Sprecher der israelischen Armee, Avichai Adraee, verÃ¶ffentlichte erneut mehrere Evakuierungsanordnungen auf Arabisch fÃ¼r Ortschaften im SÃ¼den des Libanon. Auf solche AnkÃ¼ndigungen folgen Ã¼blicherweise Luftangriffe.



Zudem gab die Armee einen mehrtÃ¤gigen Bodeneinsatz nahe dem Litani im SÃ¼dlibanon bekannt. In der vergangenen Woche hÃ¤tten Soldaten einen "Sondereinsatz zur Beseitigung terroristischer Infrastruktur im Litani-Gebiet und zur Herstellung der operativen Kontrolle in der Umgebung" ausgefÃ¼hrt.Â Soldaten hÃ¤tten dort Einrichtungen der Hisbollah ausgemacht sowie ein Tunnelnetzwerk, in dem "groÃŸe Mengen an Waffen und Abschussrampen fÃ¼r Raketen" gelagert gewesen seien. Insgesamt seien mehr als 100 Ziele getroffen worden.



Israelischen Medienberichten zufolge Ã¼berquerten Soldaten den Fluss und waren in einem Vorort der nÃ¶rdlich des Litani gelegenen Stadt Sautar al-Scharkija im Einsatz. Der Nachrichtenagentur AFP teilte die Armee mit, sie kÃ¶nne eine Querung des Litani nicht bestÃ¤tigen. Sie verÃ¶ffentlichte aber Aufnahmen von Soldaten, die zu FuÃŸ eine BrÃ¼cke Ã¼ber einen Fluss Ã¼berqueren.



Der Litani verlÃ¤uft rund 30 Kilometer nÃ¶rdlich der israelisch-libanesischen Grenze. Der Fluss spielt seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah.Â



So sieht eine im November 2024 abgeschlossene Waffenruhe vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani zurÃ¼ckzieht und sÃ¼dlich davon nur noch die libanesische Armee und die UN-Friedensmission Unifil verbleiben. Bereits eine UN-Resolution aus dem Jahr 2006 hatte die Hisbollah verpflichtet, sich nÃ¶rdlich des Flusses zurÃ¼ckzuziehen. Israel begrÃ¼ndet sein militÃ¤risches Vorgehen im Libanon vor allem mit der anhaltenden PrÃ¤senz der Hisbollah im Grenzgebiet zu Israel - und wirft der libanesischen Armee wie der Unifil vor, nicht ausreichend gegen die Hisbollah vorzugehen.



Israels StreitkrÃ¤fte hatten zuletzt ihre Angriffe auf Ziele der mit dem Iran verbÃ¼ndeten Hisbollah-Miliz im Libanon verstÃ¤rkt.Â



Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, die von der Hisbollah aber nicht anerkannt wird. Die pro-iranische Miliz beschieÃŸt weiterhin Ziele in Israel und verÃ¼bt Angriffe auf israelische Soldaten im SÃ¼den des Libanon. Auf israelischer Seite wurden seit der Waffenruhe nach Armeeangaben fÃ¼nf Soldaten getÃ¶tet.



Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkteÂ Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt die direkten GesprÃ¤che zwischen den NachbarlÃ¤ndern ab.



Mit Angriffen auf Israel hatte die Hisbollah den Libanon Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei feuerte die von Teheran finanzierte Schiitenmiliz Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.Â



Nach den jÃ¼ngsten Angaben der libanesischen Regierung wurden seit Anfang MÃ¤rz rund 2880 Menschen im Libanon bei israelischen Angriffen getÃ¶tet. Hierunter befinden sich laut der Hisbollah auch getÃ¶tete KÃ¤mpfer der Miliz.