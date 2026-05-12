Dax lÃ¤sst deutlich nach - NervositÃ¤t wegen Nahost-Konflikt bleibt

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.955 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Scout24 und Qiagen, am Ende die MÃ¼nchener RÃ¼ck, Zalando und Siemens Energy.



"Im Dax hat sich die seit einigen Handelstagen erkennbare Branchenrotation heute fortgesetzt und den Index im Tagesverlauf weitgehend Ã¼ber der Marke von 24.000 Punkten gehalten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Doch fallende Kurse in New York sorgten am Nachmittag fÃ¼r den Rutsch unter diese psychologische Barriere."



Im Tagesverlauf seien insbesondere die Unternehmen mit positiven Unternehmensmeldungen wie Bayer gesucht worden. Auf der Verliererseite landeten Aktien, bei denen Investoren Gewinne der vergangenen Wochen mitnahmen. Die Situation im Nahen Osten bleibt ungelÃ¶st und damit bleibe auch nur die Hoffnung, dass es zu weiteren Vermittlungsversuchen anderer Staaten komme, so Lipkow.



Aufmerksamkeit fanden heute sowohl die Verbraucherpreise fÃ¼r Deutschland als auch der ZEW-Index. "WÃ¤hrend die Teuerung im April wie erwartet ausfiel, liefen die Konjunkturerwartungen der Analysten mit -10,2 Punkten leicht Ã¼ber den Erwartungen von -19,5 Punkten Ã¼ber die Ticker", so der Analyst. "Die Befragung wurde allerdings im Umfeld von Waffenstillstandserwartungen zwischen den USA und dem Iran durchgefÃ¼hrt und sollte somit relativiert werden."



"Was die US-Wirtschaft angeht, zeichneten die heute verÃ¶ffentlichten Daten ein Bild, das sich nicht als ein dramatischer Zusammenbruch, sondern vielmehr als eine potenziell schleichende Verschlechterung zeigt." Die Verbraucherpreise stiegen in der Kernrate im April mit 2,8 Prozent leicht stÃ¤rker als die erwarteten 2,7 Prozent und bestÃ¤tigen die Teuerung durch den Iran-Krieg.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1731 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8524 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 108,30 US-Dollar; das waren 4,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

