Minister: In griechischer Grotte gefundene See-Drohne stammt aus der Ukraine

Eine ukrainische See-Drohne vom Typ "Magura"

Eine in griechischen GewÃ¤ssern gefundene See-Drohne stammt nach Erkenntnissen der Regierung in Athen aus der Ukraine. Die Drohne sei 'mit Sicherheit' ukrainischer Herkunft, sagte Verteidigungsminister Dendias.

Eine in der vergangenen Woche in griechischen GewÃ¤ssern gefundene See-Drohne stammt nach Erkenntnissen der Regierung in Athen aus der Ukraine. Die Drohne sei "mit Sicherheit" ukrainischer Herkunft und habe eine Gefahr fÃ¼r die freie Schifffahrt dargestellt, sagte der griechische Verteidigungsminister Nikos Dendias am Dienstag bei einem EU-Ministertreffen in BrÃ¼ssel. Er nannte die Angelegenheit "Ã¤uÃŸerst ernst".



Laut griechischen Medien hatte ein Fischer die Drohne am vergangenen Donnerstag in einer Grotte im SÃ¼dwesten der Insel Lefkada im Ionischen Meer gefunden. Ihr Motor sei noch gelaufen, berichtete der Sender ERT. Nach Angaben aus griechischen MilitÃ¤rkreisen war die Drohne mit Sprengstoff beladen. Nach Angaben der BehÃ¶rden Ã¤hnelt sie den See-Drohnen vom Typ Magura, die von der Ukraine gegen russische Schiffe vor der Krim-Halbinsel im Schwarzen Meer eingesetzt werden.



Im Dezember hatte die Ukraine erstmals in "neutralen GewÃ¤ssern" des Mittelmeers einen mutmaÃŸlichen Tanker der russischen Schattenflotte mit Drohnen beschossen, wie die Nachrichtenagentur AFP damals aus ukrainischen Geheimdienstkreisen erfuhr. Dabei sei an dem Schiff "Quendil" "betrÃ¤chtlicher Schaden" entstanden. Von wo der Angriff gestartet wurde und Ã¼ber welche LÃ¤nder die Drohnen flogen, wurde nicht mitgeteilt.Â



Als Schattenflotte werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland das internationale Ã–lembargo wegen des Ukraine-Kriegs umgeht. Die Schiffe stehen zudem teilweise in Verdacht, an sogenannten hybriden Angriffen gegen den Westen im Auftrag Russlands beteiligt zu sein, etwa an der BeschÃ¤digung von Unterwasserkabeln in der Ostsee.