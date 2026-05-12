Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs auf 29 Milliarden Dollar gestiegen

Hegseth bei der BudgetanhÃ¶rung

Das US-Verteidigungsministerium beziffert die Kosten des Iran-Kriegs inzwischen auf 29 Milliarden Dollar - rund vier Milliarden Dollar mehr als noch Ende April von Verteidigungsminister Hegseth angegeben.

Das US-Verteidigungsministerium beziffert die Kosten des Iran-Kriegs inzwischen auf 29 Milliarden Dollar (rund 25 Milliarden Euro). Pentagon-Finanzchef Jules Hurst nannte diese Summe am Dienstag bei einer HaushaltsanhÃ¶rung im Kongress. Das sind rund vier Milliarden Dollar mehr als Ende April von Verteidigungsminister Pete Hegseth angegeben.



Hurst sagte bei der AnhÃ¶rung, an der auch Hegseth und Generalstabschef Dan Caine teilnahmen, das Pentagon habe die Kosten am 29. April noch auf 25 Milliarden Dollar geschÃ¤tzt. Durch aktualisierte "Kosten fÃ¼r die Reparatur und den Ersatz von AusrÃ¼stung" lÃ¤gen sie nun aber eher bei 29 Milliarden Dollar.



Abgeordnete der oppositionellen Demokraten warfen der Regierung mangelnde Transparenz Ã¼ber die wahren Kriegskosten vor. Sie verlangten zudem Aufschluss Ã¼ber die langfristige Strategie im Iran.Â



Hegseth wies Warnungen als "Ã¼bertrieben" zurÃ¼ck, der Krieg habe die US-Munitionsreserven gefÃ¤hrlich ausgedÃ¼nnt. "Wir haben reichlich von dem, was wir brauchen", sagte er vor den Abgeordneten.



Hegseth, der sich "Kriegsminister" nennt, hat fÃ¼r das kommende Jahr die Rekord-Haushaltssumme von 1,5 Billionen Dollar fÃ¼r sein Ministerium veranschlagt. Das sind rund 50 Prozent mehr als im laufenden Jahr. Das Pentagon begrÃ¼ndet den Anstieg unter anderem mit der von PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten "Goldenen Flotte" moderner US-Kriegsschiffe und den kostspieligen PlÃ¤nen fÃ¼r einen Raketenabwehrschirm namens "Golden Dome" (etwa: Goldene Kuppel).



Der Haushalt bedarf der Zustimmung des Kongresses. Auch in den Reihen von Trumps Republikanern gibt es Skepsis, ob sich den WÃ¤hlern ein so deutlicher Anstieg des MilitÃ¤rbudgets vermitteln lÃ¤sst. Im November finden die Zwischenwahlen zum Kongress statt, die als wichtiger Stimmungstest fÃ¼r Trump gelten. Laut Umfragen ist die Zustimmung unter anderem durch den Iran-Krieg gesunken.