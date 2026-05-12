Nouripour sorgt sich um Gesundheitszustand von Narges Mohammadi

Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Politiker Omid Nouripour sorgt sich um den Gesundheitszustand der iranischen FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi.



Der VizeprÃ¤sident des Deutschen Bundestags wirft der Bundesregierung und den europÃ¤ischen Staaten vor, das Schicksal politischer Gefangener im Iran zu ignorieren, wie er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. Bisher gebe es nur "ohrenbetÃ¤ubendes Schweigen" der europÃ¤ischen Staaten - auch der deutschen Bundesregierung. Der einzige Schutz, den Menschen in einer solchen gefÃ¤hrlichen Haftsituation hÃ¤tten, sei die Aufmerksamkeit.



Nouripour zeigte sich vor allem besorgt Ã¼ber den Zustand von Mohammadi. Die iranische Menschenrechtlerin und FriedensnobelpreistrÃ¤gerin sei nach einem Herzinfarkt im GefÃ¤ngnis erst Monate spÃ¤ter in ein Provinzkrankenhaus gebracht worden. Inzwischen wurde sie nach der Zahlung einer hohen Kaution in ein Teheraner Krankenhaus verlegt. Sollte sie sterben, verliere die demokratische Opposition ihre zentrale Figur.



"Narges Mohammadi steht fÃ¼r eine Freiheitsbewegung, die gerade massiv im Sturm der Geopolitik unter die RÃ¤der kommt", sagte Nouripour. Wenn noch nicht einmal eine FriedensnobelpreistrÃ¤gerin ausreichend Aufmerksamkeit bekomme, stelle sich die Frage, wie es den politischen Gefangenen gehe, die keine solche Bekanntheit haben. Die EuropÃ¤er mÃ¼ssten sich fragen, ob sie nicht "irgendein hÃ¶rbares Wort der ErwÃ¤hnung hÃ¤tten fallen lassen sollen".



Nouripour machte auÃŸerdem auf die Hinrichtungswelle im Iran aufmerksam. "Alle, die aus politischen GrÃ¼nden inhaftiert sind, sind massiv davon bedroht", sagte er. Gleichzeitig gebe es den lÃ¤ngsten Internet-Shutdown der Geschichte, es sei entsprechend schwer, Informationen aus dem Land zu bekommen. Auch die fehlende Versorgung der Menschen in den GefÃ¤ngnissen zeige: "Das Regime ist zu allem bereit. Es schlÃ¤gt jetzt komplett um sich, nicht nur in der StraÃŸe von Hormus, sondern erst recht gegen die eigene BevÃ¶lkerung."

