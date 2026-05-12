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Linksfraktionschefs kritisieren geplanten DiÃ¤ten-Deckel

  • dts - 12. Mai 2026, 17:04 Uhr
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Heidi Reichinnek und SÃ¶ren Pellmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Linken-Bundestagsfraktion gibt es erheblichen Widerstand gegen die PlÃ¤ne des Parteivorstands, einen verpflichtenden Gehaltsdeckel einzufÃ¼hren. Das geht aus einem Schreiben der Fraktionschefs Heidi Reichinnek und SÃ¶ren Pellmann an den Parteivorstand um Ines Schwerdtner und Jan van Aken hervor, Ã¼ber das die "Welt" und das Magazin Politico berichten. Letztere schlagen dem Linke-Bundesparteitag im Juni vor, eine einheitliche DiÃ¤tenbegrenzung einzufÃ¼hren.

"Ein einheitlicher Deckel klingt fair - aber ignoriert die privaten LebensumstÃ¤nde vollstÃ¤ndig", heiÃŸt es in der Ende April verschickten E-Mail, die Pellmann am 28. April an alle Linken-Bundestagsabgeordneten weitergeleitet hat. In der Fraktion habe man lange Ã¼ber die PlÃ¤ne der Parteispitze diskutiert, die AbgeordnetendiÃ¤ten streng zu deckeln. "Kinder, pflegebedÃ¼rftige AngehÃ¶rige, Krankheiten - was wir in den Fraktionssitzungen gehÃ¶rt haben, wirkte wie eine Befragung vom Jobcenter", berichten Reichinnek und Pellmann aus der Fraktion. Das habe sie oftmals betroffen gemacht. Sie fragten, ob es wirklich so sein solle, dass jeder Abgeordnete beim Bundesschatzmeister, dem Parteivorstand oder einer anderen Gruppe vorsprechen und sich komplett nackt machen mÃ¼sse. Das sei das, was man sonst immer kritisiere.

Schon jetzt spendeten Abgeordnete neben der verpflichtenden MandatstrÃ¤gerabgabe, den MitgliedsbeitrÃ¤gen fÃ¼r die Partei und der Zahlung an den Fraktionsverein Teile ihres Gehalts. "Das tun wir aus voller Ãœberzeugung. Deswegen ist doch ganz deutlich: Wir deckeln unser Gehalt bereits", so die Fraktionschefs.

Trotzdem werde "Misstrauen" gegenÃ¼ber den Abgeordneten gesÃ¤t, schreiben Reichinnek und Pellmann. "Es wirkt jetzt schon teilweise wie ein Unterbietungswettbewerb, wir mÃ¼ssen uns regelmÃ¤ÃŸig rechtfertigen, erklÃ¤ren und am Ende noch entschuldigen. Wir geraten dadurch vollkommen unnÃ¶tig in die Defensive." Man werde gefragt, wie viel man spende, ob und wie hoch man deckele: "Machen Sie es wie X, warum nicht, finden Sie das nicht gut, sind Sie abgehoben?" Das sei auch politisch falsch. "Abgesehen davon bezeichnen wir GehÃ¤lter als abgehoben, fÃ¼r die wir sonst doch kÃ¤mpfen." Man wolle gute TariflÃ¶hne und stoÃŸe einen Teil der WÃ¤hler weg, weil man sage: "Eigentlich ist das, was du hast, zu viel."

Alternativ schlagen Reichinnek und Pellmann dem Bundesvorstand einen "atmenden Deckel" vor. Dabei soll jeder MandatstrÃ¤ger neben verpflichtenden Abgaben an die Partei weitere Spenden "nach den gegebenen MÃ¶glichkeiten" leisten kÃ¶nnen. Bis zum kommenden Jahr solle ein groÃŸes Konzept erarbeitet werden. "Dann kÃ¶nnen wir uns auch wieder auf den Kampf gegen den Sozialabbau, gegen die Militarisierung und gegen den autokratischen Staatsumbau konzentrieren, statt auf Excel-Listen", so der Brief.

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