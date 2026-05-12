HolocaustÃ¼berlebender Albrecht Weinberg im Alter von 101 Jahren gestorben

Albrecht Weinberg 2024 mit Familienfotos

Der HolocaustÃ¼berlebende Albrecht Weinberg ist tot. Er sei im Alter von 101 Jahren 'friedlich' gestorben, sagte seine Mitbewohnerin Gerda DÃ¤nekas der Nachrichtenagentur AFP. Weinberg hatte Vernichtungslager und TodesmÃ¤rsche Ã¼berlebt.

Der HolocaustÃ¼berlebende Albrecht Weinberg ist tot. Er sei am Dienstagvormittag im Alter von 101 Jahren "friedlich" gestorben, sagte seine Mitbewohnerin Gerda DÃ¤nekas der Nachrichtenagentur AFP in Leer. Weinberg hatte wÃ¤hrend der Nazizeit als Jugendlicher mehrere Konzentrations- und Vernichtungslager sowie TodesmÃ¤rsche Ã¼berlebt. Seine Eltern und zahlreiche weitere Verwandte wurden damals von den Nationalsozialisten ermordet.



Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte der im ostfriesischen Rhauderfehn bei Leer geborene Weinberg in die US-Metropole New York aus, wo er jahrzehntelang lebte. 2012 kehrte er in hohem Alter in seine Heimat zurÃ¼ck und lieÃŸ sich in Leer nieder, um sich insbesondere in der Erinnerungsarbeit mit Jugendlichen zu engagieren. Rhauderfehn und Leer ernannten ihm zu EhrenbÃ¼rger, nach ihm ist auch eine Schule benannt.



Bundesweit fÃ¼r Aufsehen sorgte Weinberg im vergangenen Jahr, als er aus Protest gegen eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag sein Bundesverdienstkreuz zurÃ¼ckgab. BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hatte zuvor noch vergeblich versucht, ihn umzustimmen.



Weinberg sagte AFP damals, er habe Sorge, dass sich Geschichte wiederhole. "Die Erfahrung, die ich gemacht habe als Jugendlicher, war sehr gefÃ¤hrlich und schrecklich fÃ¼r mich", betonte er.



In seiner Autobiografie "Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm" hatte der einer jÃ¼dischen Familie entstammende HolocaustÃ¼berlebende beschrieben, wie rund 40 AngehÃ¶rige von den Nazis ermordet wurden. Er selbst wurde 1943 mit 18 Jahren in einem Viehwaggon nach Auschwitz deportiert, wo er hÃ¤rteste Zwangsarbeit leisten musste. Das Kriegsende erlebte Weinberg im Konzentrationslager Bergen-Belsen in einem Zustand, den er als "mehr tot als lebendig" beschrieb.



Weinberg lebte nach Angaben der Stadt Leer mit seiner Mitbewohnerin DÃ¤nekas in einer kleinen Wohngemeinschaft. Die Stadt dankte bei der Verleihung der EhrenbÃ¼rgerschaft an Weinberg 2023 deshalb ausdrÃ¼cklich auch ihr. Ohne ihre UnterstÃ¼tzung wÃ¤re dessen Wirken gar nicht mÃ¶glich, hieÃŸ es.