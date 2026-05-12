Politik

HolocaustÃ¼berlebender Albrecht Weinberg im Alter von 101 Jahren gestorben

  • AFP - 12. Mai 2026, 17:03 Uhr
Bild vergrößern: HolocaustÃ¼berlebender Albrecht Weinberg im Alter von 101 Jahren gestorben
Albrecht Weinberg 2024 mit Familienfotos
Bild: AFP

Der HolocaustÃ¼berlebende Albrecht Weinberg ist tot. Er sei im Alter von 101 Jahren 'friedlich' gestorben, sagte seine Mitbewohnerin Gerda DÃ¤nekas der Nachrichtenagentur AFP. Weinberg hatte Vernichtungslager und TodesmÃ¤rsche Ã¼berlebt.

Der HolocaustÃ¼berlebende Albrecht Weinberg ist tot. Er sei am Dienstagvormittag im Alter von 101 Jahren "friedlich" gestorben, sagte seine Mitbewohnerin Gerda DÃ¤nekas der Nachrichtenagentur AFP in Leer. Weinberg hatte wÃ¤hrend der Nazizeit als Jugendlicher mehrere Konzentrations- und Vernichtungslager sowie TodesmÃ¤rsche Ã¼berlebt. Seine Eltern und zahlreiche weitere Verwandte wurden damals von den Nationalsozialisten ermordet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte der im ostfriesischen Rhauderfehn bei Leer geborene Weinberg in die US-Metropole New York aus, wo er jahrzehntelang lebte. 2012 kehrte er in hohem Alter in seine Heimat zurÃ¼ck und lieÃŸ sich in Leer nieder, um sich insbesondere in der Erinnerungsarbeit mit Jugendlichen zu engagieren. Rhauderfehn und Leer ernannten ihm zu EhrenbÃ¼rger, nach ihm ist auch eine Schule benannt.

Bundesweit fÃ¼r Aufsehen sorgte Weinberg im vergangenen Jahr, als er aus Protest gegen eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag sein Bundesverdienstkreuz zurÃ¼ckgab. BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hatte zuvor noch vergeblich versucht, ihn umzustimmen.

Weinberg sagte AFP damals, er habe Sorge, dass sich Geschichte wiederhole. "Die Erfahrung, die ich gemacht habe als Jugendlicher, war sehr gefÃ¤hrlich und schrecklich fÃ¼r mich", betonte er.

In seiner Autobiografie "Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm" hatte der einer jÃ¼dischen Familie entstammende HolocaustÃ¼berlebende beschrieben, wie rund 40 AngehÃ¶rige von den Nazis ermordet wurden. Er selbst wurde 1943 mit 18 Jahren in einem Viehwaggon nach Auschwitz deportiert, wo er hÃ¤rteste Zwangsarbeit leisten musste. Das Kriegsende erlebte Weinberg im Konzentrationslager Bergen-Belsen in einem Zustand, den er als "mehr tot als lebendig" beschrieb.

Weinberg lebte nach Angaben der Stadt Leer mit seiner Mitbewohnerin DÃ¤nekas in einer kleinen Wohngemeinschaft. Die Stadt dankte bei der Verleihung der EhrenbÃ¼rgerschaft an Weinberg 2023 deshalb ausdrÃ¼cklich auch ihr. Ohne ihre UnterstÃ¼tzung wÃ¤re dessen Wirken gar nicht mÃ¶glich, hieÃŸ es.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Minister: In griechischer Grotte gefundene See-Drohne stammt aus der Ukraine
    Minister: In griechischer Grotte gefundene See-Drohne stammt aus der Ukraine

    Eine in der vergangenen Woche in griechischen GewÃ¤ssern gefundene See-Drohne stammt nach Erkenntnissen der Regierung in Athen aus der Ukraine. Die Drohne sei "mit Sicherheit"

    Mehr
    Umfrage in ThÃ¼ringen: GroÃŸe UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Demokratie - geringe Zufriedenheit
    Umfrage in ThÃ¼ringen: GroÃŸe UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Demokratie - geringe Zufriedenheit

    Mehr als jeder zweite ThÃ¼ringer ist unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Wie aus der am Dienstag in Erfurt verÃ¶ffentlichten Langzeitbefragung "ThÃ¼ringen-Monitor"

    Mehr
    Bas: Unterschiede zwischen uns und Union
    Bas: Unterschiede zwischen uns und Union "selten so spÃ¼rbar wie heute"

    Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat sich zu den von der Bundesregierung geplanten Reformvorhaben bekannt, zugleich aber auf deutliche Meinungsverschiedenheiten in der

    Mehr
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok "in europÃ¤ische HÃ¤nde legen"
    Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
    Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
    Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch
    Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch
    Chef der Finanzaufsicht warnt vor Cybergefahr und riskanten Immobilienkrediten
    Chef der Finanzaufsicht warnt vor Cybergefahr und riskanten Immobilienkrediten
    Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs auf 29 Milliarden Dollar gestiegen
    Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs auf 29 Milliarden Dollar gestiegen
    Nouripour sorgt sich um Gesundheitszustand von Narges Mohammadi
    Nouripour sorgt sich um Gesundheitszustand von Narges Mohammadi
    Koch und SteinbrÃ¼ck fordern Subventionsabbau per RasenmÃ¤her-Methode
    Koch und SteinbrÃ¼ck fordern Subventionsabbau per RasenmÃ¤her-Methode
    Neuer Siemens-Chefkontrolleur bekommt RÃ¼ckendeckung
    Neuer Siemens-Chefkontrolleur bekommt RÃ¼ckendeckung
    Bericht: Bund einigt sich Ã¼ber Einstieg bei Panzerbauer KNDS
    Bericht: Bund einigt sich Ã¼ber Einstieg bei Panzerbauer KNDS
    SUV-Fahrer Ã¼berrollt Radfahrer in Paris: Justiz ordnet Mordprozess an
    SUV-Fahrer Ã¼berrollt Radfahrer in Paris: Justiz ordnet Mordprozess an

    Top Meldungen

    Fahrgastverband kritisiert Regeln fÃ¼r neues Familienticket
    Fahrgastverband kritisiert Regeln fÃ¼r neues Familienticket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fahrgastverband "Pro Bahn" kritisiert die Regeln fÃ¼r das neue Familienticket. "Die Idee ist gut, die AusfÃ¼hrung mangelhaft", sagte

    Mehr
    US-Inflationsrate klettert im April auf 3,8 Prozent
    US-Inflationsrate klettert im April auf 3,8 Prozent

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im April auf 3,8 Prozent geklettert, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde am

    Mehr
    Maschinenbauer Trumpf kritisiert Wirtschaftslage scharf
    Maschinenbauer Trumpf kritisiert Wirtschaftslage scharf

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des schwÃ¤bischen Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-KammÃ¼ller, zeichnet ein dÃ¼steres Bild der deutschen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts