Neuer Siemens-Chefkontrolleur bekommt RÃ¼ckendeckung

Siemens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Wechsel an der Spitze des Siemens-Aufsichtsrats haben Amtsinhaber Jim Hagemann Snabe und Nathalie von Siemens dem designierten Chefkontrolleur Mark Schneider den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. Snabe sagte dem "Handelsblatt", Schneider sei die ideale Besetzung. Er werde das sehr, sehr gut machen. Schneider habe sich sehr gut eingearbeitet, er kenne jetzt das Unternehmen und seine Kultur.



Im Siemens-Aufsichtsrat stand am Dienstag die offizielle BestÃ¤tigung auf der Tagesordnung: Schneider soll nach dem Willen des Gremiums nach der Hauptversammlung Anfang 2027 einen der wichtigsten Posten in der deutschen Industrie Ã¼bernehmen. Der Ex-Nestle-Chef gehÃ¶rt dem Kontrollgremium seit knapp anderthalb Jahren als einfaches Mitglied an. Es sei allen klar, dass Schneider nicht die Technologieerfahrung mitbringe, die Snabe selbst verkÃ¶rperte, sagte der Ex-Co-CEO von SAP. Diese Rolle wÃ¼rden kÃ¼nftig andere AufsichtsrÃ¤te Ã¼bernehmen. Schneider sei ein Dirigent der Transformation, weniger Technologiemensch. Deswegen mÃ¼sse er genug Technologiekompetenz im Raum haben, und das sei kÃ¼nftig gesichert.



Das "Manager Magazin" hatte berichtet, es gebe bei der GrÃ¼nderfamilie, die noch etwa sechs Prozent der Anteile hÃ¤lt, Zweifel an Schneider. Nathalie von Siemens, die die Familie derzeit im Aufsichtsrat vertritt, sagte aber dem "Handelsblatt", die Siemens-Familie habe volles Vertrauen in die Prozesse des Unternehmens und in die dabei ausgewÃ¤hlten FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeiten. Das gelte im Besonderen auch fÃ¼r Mark Schneider.



Nathalie von Siemens wird den Aufsichtsrat nach der nÃ¤chsten Hauptversammlung nach zwÃ¶lf Jahren aus GrÃ¼nden der guten UnternehmensfÃ¼hrung verlassen. Nachfolger wird Familienmitglied Christoph von Seidel. Digitalkompetenz soll laut Snabe kÃ¼nftig insbesondere Ola RollÃ©n einbringen, Chairman und Ex-CEO des schwedischen Technologieunternehmens Hexagon. Dritte neue AufsichtsrÃ¤tin wird Marion Helmes.

