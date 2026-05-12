Wirtschaft

Neuer Siemens-Chefkontrolleur bekommt RÃ¼ckendeckung

  • dts - 12. Mai 2026, 16:48 Uhr
Bild vergrößern: Neuer Siemens-Chefkontrolleur bekommt RÃ¼ckendeckung
Siemens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Wechsel an der Spitze des Siemens-Aufsichtsrats haben Amtsinhaber Jim Hagemann Snabe und Nathalie von Siemens dem designierten Chefkontrolleur Mark Schneider den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. Snabe sagte dem "Handelsblatt", Schneider sei die ideale Besetzung. Er werde das sehr, sehr gut machen. Schneider habe sich sehr gut eingearbeitet, er kenne jetzt das Unternehmen und seine Kultur.

Im Siemens-Aufsichtsrat stand am Dienstag die offizielle BestÃ¤tigung auf der Tagesordnung: Schneider soll nach dem Willen des Gremiums nach der Hauptversammlung Anfang 2027 einen der wichtigsten Posten in der deutschen Industrie Ã¼bernehmen. Der Ex-Nestle-Chef gehÃ¶rt dem Kontrollgremium seit knapp anderthalb Jahren als einfaches Mitglied an. Es sei allen klar, dass Schneider nicht die Technologieerfahrung mitbringe, die Snabe selbst verkÃ¶rperte, sagte der Ex-Co-CEO von SAP. Diese Rolle wÃ¼rden kÃ¼nftig andere AufsichtsrÃ¤te Ã¼bernehmen. Schneider sei ein Dirigent der Transformation, weniger Technologiemensch. Deswegen mÃ¼sse er genug Technologiekompetenz im Raum haben, und das sei kÃ¼nftig gesichert.

Das "Manager Magazin" hatte berichtet, es gebe bei der GrÃ¼nderfamilie, die noch etwa sechs Prozent der Anteile hÃ¤lt, Zweifel an Schneider. Nathalie von Siemens, die die Familie derzeit im Aufsichtsrat vertritt, sagte aber dem "Handelsblatt", die Siemens-Familie habe volles Vertrauen in die Prozesse des Unternehmens und in die dabei ausgewÃ¤hlten FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeiten. Das gelte im Besonderen auch fÃ¼r Mark Schneider.

Nathalie von Siemens wird den Aufsichtsrat nach der nÃ¤chsten Hauptversammlung nach zwÃ¶lf Jahren aus GrÃ¼nden der guten UnternehmensfÃ¼hrung verlassen. Nachfolger wird Familienmitglied Christoph von Seidel. Digitalkompetenz soll laut Snabe kÃ¼nftig insbesondere Ola RollÃ©n einbringen, Chairman und Ex-CEO des schwedischen Technologieunternehmens Hexagon. Dritte neue AufsichtsrÃ¤tin wird Marion Helmes.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Fahrgastverband kritisiert Regeln fÃ¼r neues Familienticket
    Fahrgastverband kritisiert Regeln fÃ¼r neues Familienticket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fahrgastverband "Pro Bahn" kritisiert die Regeln fÃ¼r das neue Familienticket. "Die Idee ist gut, die AusfÃ¼hrung mangelhaft", sagte

    Mehr
    US-Inflationsrate klettert im April auf 3,8 Prozent
    US-Inflationsrate klettert im April auf 3,8 Prozent

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im April auf 3,8 Prozent geklettert, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde am

    Mehr
    Maschinenbauer Trumpf kritisiert Wirtschaftslage scharf
    Maschinenbauer Trumpf kritisiert Wirtschaftslage scharf

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des schwÃ¤bischen Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-KammÃ¼ller, zeichnet ein dÃ¼steres Bild der deutschen

    Mehr
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok "in europÃ¤ische HÃ¤nde legen"
    Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
    Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
    Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch
    Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch
    Chef der Finanzaufsicht warnt vor Cybergefahr und riskanten Immobilienkrediten
    Chef der Finanzaufsicht warnt vor Cybergefahr und riskanten Immobilienkrediten
    Minister: In griechischer Grotte gefundene See-Drohne stammt aus der Ukraine
    Minister: In griechischer Grotte gefundene See-Drohne stammt aus der Ukraine
    Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs auf 29 Milliarden Dollar gestiegen
    Pentagon: Kosten des Iran-Kriegs auf 29 Milliarden Dollar gestiegen
    Nouripour sorgt sich um Gesundheitszustand von Narges Mohammadi
    Nouripour sorgt sich um Gesundheitszustand von Narges Mohammadi
    HolocaustÃ¼berlebender Albrecht Weinberg im Alter von 101 Jahren gestorben
    HolocaustÃ¼berlebender Albrecht Weinberg im Alter von 101 Jahren gestorben
    Koch und SteinbrÃ¼ck fordern Subventionsabbau per RasenmÃ¤her-Methode
    Koch und SteinbrÃ¼ck fordern Subventionsabbau per RasenmÃ¤her-Methode
    Bericht: Bund einigt sich Ã¼ber Einstieg bei Panzerbauer KNDS
    Bericht: Bund einigt sich Ã¼ber Einstieg bei Panzerbauer KNDS

    Top Meldungen

    Altmaier plÃ¤diert fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Altmaier plÃ¤diert fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach dem Scheitern der 1.000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat fÃ¼r eine

    Mehr
    Zahl der FahrraddiebstÃ¤hle sinkt - aber der Wert der gestohlenen RÃ¤der steigt
    Zahl der FahrraddiebstÃ¤hle sinkt - aber der Wert der gestohlenen RÃ¤der steigt

    Die Zahl der FahrraddiebstÃ¤hle sinkt, doch der Schaden bleibt gleich: Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der deutschen Versicherungswirtschaft insgesamt 115.000 versicherte

    Mehr
    Rohstoffmangel wegen Iran-Kriegs: ChipstÃ¼ten in Japan kÃ¼nftig in grau
    Rohstoffmangel wegen Iran-Kriegs: ChipstÃ¼ten in Japan kÃ¼nftig in grau

    Japans fÃ¼hrender Chips-Hersteller Calbee stellt wegen Rohstoffmangels infolge des Iran-Kriegs das Design zahlreicher Verpackungen um: Seine orange-gelben TÃ¼ten fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts