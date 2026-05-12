Bericht: Bund einigt sich Ã¼ber Einstieg bei Panzerbauer KNDS

Verteidigungsministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich offenbar auf eine einheitliche Linie geeinigt, um bei dem deutsch-franzÃ¶sischen Panzerhersteller KNDS einzusteigen. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Regierungs- und Konzernkreise.



Ende vergangener Woche hÃ¤tten die zustÃ¤ndigen StaatssekretÃ¤re von Bundesverteidigungsministerium und Bundeswirtschaftsministerium einen Brief mit einem Angebot an die EigentÃ¼merfamilien geschrieben. Sie haben ihre Anteile an dem Konzern in der Wegmann-Unternehmens-Holding gebÃ¼ndelt. Demnach wolle der Bund 30 bis 40 Prozent der Anteile am Unternehmen erwerben. Es sollen nun Verhandlungen mit den EigentÃ¼mern beginnen.



Auf Anfrage des "Spiegel" wollten sich beide Ministerien nicht zu laufenden Abstimmungen der Regierung Ã¤uÃŸern, wie eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklÃ¤rte. Der KNDS-Konzern mit Holdingsitz in Amsterdam ist aus dem franzÃ¶sischen Unternehmen Nexter und dem MÃ¼nchner Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann hervorgegangen, der Panzer wie den Leopard 2, den Puma und den Boxer baut. KNDS plant, noch in diesem Jahr an die BÃ¶rse zu gehen, zugleich beabsichtigen die EigentÃ¼merfamilien auszusteigen.



In den vergangenen Monaten war innerhalb der Bundesregierung ein Streit darÃ¼ber ausgebrochen, wie genau der staatliche Einstieg vollzogen werden soll. WÃ¤hrend Bundeskanzler Friedrich Merz sowie Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) die Bundesbeteiligung mÃ¶glichst auf maximal 30 Prozent begrenzen wollten, sprach Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sich fÃ¼r eine hÃ¶here Beteiligung von 40 Prozent aus.

