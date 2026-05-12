Ein SUV-Fahrer, der in Paris absichtlich einen Radfahrer Ã¼berfahren haben soll, muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ein Untersuchungsrichter habe nach anderthalbjÃ¤hrigen Ermittlungen den Prozess gegen den 53-JÃ¤hrigen angeordnet, hieÃŸ es am Dienstag in Justizkreisen. Der Tod des 27 Jahre alten Radfahrers im Oktober 2024 hatte fÃ¼r EmpÃ¶rung und die Einsetzung einer Regierungskommission zu Gewalt im StraÃŸenverkehr gesorgt.
"Die Einstufung als Mord ist eine wichtige Etappe", sagte der Anwalt Yassine Bouzrou, der die Familie des 27-JÃ¤hrigen vertritt. Der Angeklagte weist den Mord-Vorwurf zurÃ¼ck. "Unser Mandant hatte nicht die Absicht zu tÃ¶ten", erklÃ¤rten seine AnwÃ¤lte.
Nach Augenzeugenberichten und Bildern von Ãœberwachungskameras war der Angeklagte mit seinem Wagen etwa 200 Meter Ã¼ber den Radweg gefahren und hatte den Radfahrer am FuÃŸ angefahren.Â Es kam zunÃ¤chst zu einer verbalen Auseinandersetzung, der Autofahrer setzte zurÃ¼ck, drehte dann das Lenkrad und Ã¼berfuhr den jungen Mann mit Vorder- und Hinterrad seines 2,3 Tonnen schweren SUV.
Der Fahrer hatte weder Alkohol noch Drogen zu sich genommen, hatte allerdings schon zwei Mal den FÃ¼hrerschein entzogen bekommen. Er war nach eigenen Angaben spÃ¤t dran, um seine Tochter zu einem Arzttermin zu bringen.
In Paris sind in den vergangenen Jahren die Radwege massiv ausgebaut worden. Allerdings kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Radfahrern und Autofahrern.Â
Brennpunkte
SUV-Fahrer Ã¼berrollt Radfahrer in Paris: Justiz ordnet Mordprozess an
- AFP - 12. Mai 2026, 16:29 Uhr
Ein SUV-Fahrer, der in Paris absichtlich einen Radfahrer Ã¼berfahren haben soll, muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ein Untersuchungsrichter ordnete den Prozess gegen den 53-JÃ¤hrigen an.
Ein SUV-Fahrer, der in Paris absichtlich einen Radfahrer Ã¼berfahren haben soll, muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ein Untersuchungsrichter habe nach anderthalbjÃ¤hrigen Ermittlungen den Prozess gegen den 53-JÃ¤hrigen angeordnet, hieÃŸ es am Dienstag in Justizkreisen. Der Tod des 27 Jahre alten Radfahrers im Oktober 2024 hatte fÃ¼r EmpÃ¶rung und die Einsetzung einer Regierungskommission zu Gewalt im StraÃŸenverkehr gesorgt.
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