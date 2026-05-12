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SUV-Fahrer Ã¼berrollt Radfahrer in Paris: Justiz ordnet Mordprozess an

  • AFP - 12. Mai 2026, 16:29 Uhr
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Radspur in Paris
Bild: AFP

Ein SUV-Fahrer, der in Paris absichtlich einen Radfahrer Ã¼berfahren haben soll, muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ein Untersuchungsrichter ordnete den Prozess gegen den 53-JÃ¤hrigen an.

Ein SUV-Fahrer, der in Paris absichtlich einen Radfahrer Ã¼berfahren haben soll, muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Ein Untersuchungsrichter habe nach anderthalbjÃ¤hrigen Ermittlungen den Prozess gegen den 53-JÃ¤hrigen angeordnet, hieÃŸ es am Dienstag in Justizkreisen. Der Tod des 27 Jahre alten Radfahrers im Oktober 2024 hatte fÃ¼r EmpÃ¶rung und die Einsetzung einer Regierungskommission zu Gewalt im StraÃŸenverkehr gesorgt.

"Die Einstufung als Mord ist eine wichtige Etappe", sagte der Anwalt Yassine Bouzrou, der die Familie des 27-JÃ¤hrigen vertritt. Der Angeklagte weist den Mord-Vorwurf zurÃ¼ck. "Unser Mandant hatte nicht die Absicht zu tÃ¶ten", erklÃ¤rten seine AnwÃ¤lte.

Nach Augenzeugenberichten und Bildern von Ãœberwachungskameras war der Angeklagte mit seinem Wagen etwa 200 Meter Ã¼ber den Radweg gefahren und hatte den Radfahrer am FuÃŸ angefahren.Â Es kam zunÃ¤chst zu einer verbalen Auseinandersetzung, der Autofahrer setzte zurÃ¼ck, drehte dann das Lenkrad und Ã¼berfuhr den jungen Mann mit Vorder- und Hinterrad seines 2,3 Tonnen schweren SUV.

Der Fahrer hatte weder Alkohol noch Drogen zu sich genommen, hatte allerdings schon zwei Mal den FÃ¼hrerschein entzogen bekommen. Er war nach eigenen Angaben spÃ¤t dran, um seine Tochter zu einem Arzttermin zu bringen.

In Paris sind in den vergangenen Jahren die Radwege massiv ausgebaut worden. Allerdings kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Radfahrern und Autofahrern.Â 

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