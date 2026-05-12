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Koalitionsausschuss berÃ¤t Ã¼ber Entlastungen und Reformfahrplan

  • dts - 12. Mai 2026, 16:05 Uhr
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Alexander Hoffmann und Jens Spahn bei ihrer Ankunft zum Koalitionsausschuss am 12.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage nach dem Scheitern der "EntlastungsprÃ¤mie" im Bundesrat kommen die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Dienstagnachmittag im Kanzleramt zu ihrem mit Spannung erwarteten Koalitionsausschuss zusammen. Bereits kurz vor 16 Uhr trafen CSU-Chef Markus SÃ¶der, Unionsfraktionschef Jens Spahn und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann ein - zunÃ¤chst zu Vorbesprechungen unter den Unionsvertretern.

Auf der Agenda des Treffens dÃ¼rften mÃ¶gliche Alternativen zur "EntlastungsprÃ¤mie" stehen. Zudem wird es wohl Beratungen Ã¼ber den Haushalt und den allgemeinen Reformfahrplan der Regierung geben. Die Erwartungen an das Treffen sind im politischen Berlin aber eher gering. Eine Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen wurde bisher nicht angekÃ¼ndigt und es war zunÃ¤chst auch unklar, ob es ein Ergebnis-Papier geben wird.

Einen Einblick in die PrioritÃ¤ten der Parteivorsitzenden lieferte bereits der DGB-Bundeskongress, der derzeit in Berlin stattfindet. Dort hielten gestern und heute sowohl Kanzler Friedrich Merz (CDU) als auch die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und BÃ¤rbel Bas lÃ¤ngere Reden. Merz, der am Dienstagvormittag von den Gewerkschaftern viele Buh-Rufe und GelÃ¤chter erntete, warb dabei um UnterstÃ¼tzung fÃ¼r tiefgreifende Einschnitte im Sozialstaat, kÃ¼ndigte eine Modernisierung der betrieblichen Mitbestimmung an und rief zu einem gesellschaftlichen Schulterschluss auf. Zu letzterem hatte am Vortag auch Klingbeil aufgerufen, wÃ¤hrend Bas am Dienstag klarstellte, dass die geplante Modernisierung des Sozialstaats ihrer Ansicht nach keine KÃ¼rzungen bedeuten dÃ¼rfe.

Das Koalitionsklima hatte zuletzt unter dem zunehmenden Streit unter den Koalitionspartnern gelitten. Vor allem das letzte Krisentreffen in der Villa Borsig hat seine Spuren hinterlassen. Zugleich rutschen die Umfragewerte fÃ¼r die KoalitionÃ¤re immer weiter in den Keller, wobei vor allem die Zustimmungswerte fÃ¼r den Kanzler historische Tiefstwerte erreicht haben. Entsprechend dÃ¼rfte der Koalitionsausschuss auch ein Versuch sein, fÃ¼r einen Stimmungsaufschwung innerhalb der Bundesregierung zu sorgen.

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