US-PrÃ¤sident Donald Trump hat neue GesprÃ¤che mit Kuba verkÃ¼ndet. Trump bezeichnete den sozialistischen Karibikstaat in seinem Onlinedienst Truth Social am Dienstag als "gescheitertes Land" und fÃ¼gte hinzu: "Kuba bittet um Hilfe, und wir werden reden!!!" Weitere Angaben zu den GesprÃ¤chen machte er nicht.
Trump hatte immer wieder gesagt, die USA wollten Kuba "Ã¼bernehmen". Das nÃ¤hrte auf der Insel BefÃ¼rchtungen einer militÃ¤rischen Intervention.Â
UN-Experten werfen den USA zudem vor, Kuba durch den Entzug venezolanischen Ã–ls regelrecht "auszuhungern". Das US-MilitÃ¤r hatte im Januar den venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht. AnschlieÃŸend sorgte Washington dafÃ¼r, dass Venezuela als der bis dato wichtigste Ã–llieferant Kubas seine Lieferungen an den Karibikstaat einstellte.Â
Kuba steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sie ist durch StromausfÃ¤lle und rationiertes Benzin geprÃ¤gt.
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Trump verkÃ¼ndet neue GesprÃ¤che mit Kuba
- AFP - 12. Mai 2026, 16:05 Uhr
US-PrÃ¤sident Trump hat neue GesprÃ¤che mit Kuba verkÃ¼ndet. Er bezeichnete den sozialistischen Karibikstaat als 'gescheitertes Land' und fÃ¼gte hinzu: 'Kuba bittet um Hilfe, und wir werden reden!!!' Weitere Angaben machte er nicht.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat neue GesprÃ¤che mit Kuba verkÃ¼ndet. Trump bezeichnete den sozialistischen Karibikstaat in seinem Onlinedienst Truth Social am Dienstag als "gescheitertes Land" und fÃ¼gte hinzu: "Kuba bittet um Hilfe, und wir werden reden!!!" Weitere Angaben zu den GesprÃ¤chen machte er nicht.
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