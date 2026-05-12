Umfrage in ThÃ¼ringen: GroÃŸe UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Demokratie - geringe Zufriedenheit

Pult in ThÃ¼ringer Staatskanzlei

Mehr als jeder zweite ThÃ¼ringer ist unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Wie aus der Befragung 'ThÃ¼ringen-Monitor' hervorgeht, verharrt der Anteil derer, die damit zufrieden sind, wie die Demokratie in der Praxis gelingt, bei 44 Prozent.

Mehr als jeder zweite ThÃ¼ringer ist unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Wie aus der am Dienstag in Erfurt verÃ¶ffentlichten Langzeitbefragung "ThÃ¼ringen-Monitor" hervorgeht, verharrt der Anteil derer, die damit zufrieden sind, wie die Demokratie in der Praxis gelingt, bei 44 Prozent. 56 Prozent sind hingegen ernÃ¼chtert.



Das zeigt sich auch in einem niedrigen Vertrauen in die Bundes- und Landesregierung. Nur etwa ein FÃ¼nftel (21 Prozent) der Befragten vertraut der Bundesregierung, und nicht einmal ein Drittel (29 Prozent) vertraut der Landesregierung. GrundsÃ¤tzlich stimmen aber 90 Prozent der Aussage zu, dass die Demokratie die beste aller Staatsideen ist. Dies ist den Studienautoren zufolge der hÃ¶chste Wert der vergangenen 25 Jahre.



FÃ¼r den von der Staatskanzlei in Auftrag gegebenen "ThÃ¼ringen-Monitor" untersucht die UniversitÃ¤t Jena seit dem Jahr 2000 jÃ¤hrlich die Entwicklung der politischen Einstellungen zu Demokratie, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Befragt wurden zwischen dem 2. Juni und dem 4. Juli 2025 insgesamt 3838 wahlberechtigte ThÃ¼ringerinnen und ThÃ¼ringer.



Rechtsextreme Einstellungen sind danach weiterhin verbreitet und bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 18 Prozent weitgehend konstant. Die fremdenfeindliche Aussage, dass die Bundesrepublik "durch die vielen AuslÃ¤nder in einem gefÃ¤hrlichen MaÃŸe Ã¼berfremdet" sei, erhielt im Jahr 2025 mit 57 Prozent aber eine geringere Zustimmung als noch 2024 mit 63 Prozent.



Erstmals wieder leicht rÃ¼cklÃ¤ufig sind auch ethnozentrische Einstellungen, welche die Werte und Besonderheiten der eigenen Ethnie Ã¼ber andere stellen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es hier einen RÃ¼ckgang um vier Prozentpunkte auf 43 Prozent. Auch ein starkes NationalgefÃ¼hl unterstÃ¼tzen mit 53 Prozent weniger ThÃ¼ringer als noch 2024 mit 61 Prozent.