Politik

Umfrage in ThÃ¼ringen: GroÃŸe UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Demokratie - geringe Zufriedenheit

  • AFP - 12. Mai 2026, 15:56 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage in ThÃ¼ringen: GroÃŸe UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Demokratie - geringe Zufriedenheit
Pult in ThÃ¼ringer Staatskanzlei
Bild: AFP

Mehr als jeder zweite ThÃ¼ringer ist unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Wie aus der Befragung 'ThÃ¼ringen-Monitor' hervorgeht, verharrt der Anteil derer, die damit zufrieden sind, wie die Demokratie in der Praxis gelingt, bei 44 Prozent.

Mehr als jeder zweite ThÃ¼ringer ist unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Wie aus der am Dienstag in Erfurt verÃ¶ffentlichten Langzeitbefragung "ThÃ¼ringen-Monitor" hervorgeht, verharrt der Anteil derer, die damit zufrieden sind, wie die Demokratie in der Praxis gelingt, bei 44 Prozent. 56 Prozent sind hingegen ernÃ¼chtert.

Das zeigt sich auch in einem niedrigen Vertrauen in die Bundes- und Landesregierung. Nur etwa ein FÃ¼nftel (21 Prozent) der Befragten vertraut der Bundesregierung, und nicht einmal ein Drittel (29 Prozent) vertraut der Landesregierung. GrundsÃ¤tzlich stimmen aber 90 Prozent der Aussage zu, dass die Demokratie die beste aller Staatsideen ist. Dies ist den Studienautoren zufolge der hÃ¶chste Wert der vergangenen 25 Jahre.

FÃ¼r den von der Staatskanzlei in Auftrag gegebenen "ThÃ¼ringen-Monitor" untersucht die UniversitÃ¤t Jena seit dem Jahr 2000 jÃ¤hrlich die Entwicklung der politischen Einstellungen zu Demokratie, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Befragt wurden zwischen dem 2. Juni und dem 4. Juli 2025 insgesamt 3838 wahlberechtigte ThÃ¼ringerinnen und ThÃ¼ringer.

Rechtsextreme Einstellungen sind danach weiterhin verbreitet und bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit 18 Prozent weitgehend konstant. Die fremdenfeindliche Aussage, dass die Bundesrepublik "durch die vielen AuslÃ¤nder in einem gefÃ¤hrlichen MaÃŸe Ã¼berfremdet" sei, erhielt im Jahr 2025 mit 57 Prozent aber eine geringere Zustimmung als noch 2024 mit 63 Prozent.

Erstmals wieder leicht rÃ¼cklÃ¤ufig sind auch ethnozentrische Einstellungen, welche die Werte und Besonderheiten der eigenen Ethnie Ã¼ber andere stellen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es hier einen RÃ¼ckgang um vier Prozentpunkte auf 43 Prozent. Auch ein starkes NationalgefÃ¼hl unterstÃ¼tzen mit 53 Prozent weniger ThÃ¼ringer als noch 2024 mit 61 Prozent.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bas: Unterschiede zwischen uns und Union
    Bas: Unterschiede zwischen uns und Union "selten so spÃ¼rbar wie heute"

    Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat sich zu den von der Bundesregierung geplanten Reformvorhaben bekannt, zugleich aber auf deutliche Meinungsverschiedenheiten in der

    Mehr
    CDU in Rheinland-Pfalz benennt Kabinettsmitglieder
    CDU in Rheinland-Pfalz benennt Kabinettsmitglieder

    Knapp eine Woche vor der konstituierenden Sitzung des neuen rheinland-pfÃ¤lzischen Landtags hat die CDU ihre Mitglieder des neuen Kabinetts vorgestellt. Neuer Innenminister wird

    Mehr
    DAK-Umfrage: Jeder Dritte unzufrieden mit Gesundheitssystem
    DAK-Umfrage: Jeder Dritte unzufrieden mit Gesundheitssystem

    Lange Wartezeiten und Ã„rztemangel: Rund jeder Dritte ist unzufrieden mit dem Gesundheitssystem in Deutschland. Die Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung liegt dabei auf

    Mehr
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok "in europÃ¤ische HÃ¤nde legen"
    Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
    Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
    Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch
    Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch
    Chef der Finanzaufsicht warnt vor Cybergefahr und riskanten Immobilienkrediten
    Chef der Finanzaufsicht warnt vor Cybergefahr und riskanten Immobilienkrediten
    Trump verkÃ¼ndet neue GesprÃ¤che mit Kuba
    Trump verkÃ¼ndet neue GesprÃ¤che mit Kuba
    Bayern-FunktionÃ¤rin KrÃ¼ger wird HSV-SportvorstÃ¤ndin
    Bayern-FunktionÃ¤rin KrÃ¼ger wird HSV-SportvorstÃ¤ndin
    GSG9-Polizist stirbt bei SchieÃŸtraining - Dobrindt erschÃ¼ttert
    GSG9-Polizist stirbt bei SchieÃŸtraining - Dobrindt erschÃ¼ttert
    Raubprozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette: Nebenklage fordert elf Jahre Haft
    Raubprozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette: Nebenklage fordert elf Jahre Haft
    Niedersachsen: OrthopÃ¤de wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen verurteilt
    Niedersachsen: OrthopÃ¤de wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen verurteilt
    Fahrgastverband kritisiert Regeln fÃ¼r neues Familienticket
    Fahrgastverband kritisiert Regeln fÃ¼r neues Familienticket

    Top Meldungen

    US-Inflationsrate klettert im April auf 3,8 Prozent
    US-Inflationsrate klettert im April auf 3,8 Prozent

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im April auf 3,8 Prozent geklettert, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde am

    Mehr
    Maschinenbauer Trumpf kritisiert Wirtschaftslage scharf
    Maschinenbauer Trumpf kritisiert Wirtschaftslage scharf

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende des schwÃ¤bischen Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-KammÃ¼ller, zeichnet ein dÃ¼steres Bild der deutschen

    Mehr
    Altmaier plÃ¤diert fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts
    Altmaier plÃ¤diert fÃ¼r VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach dem Scheitern der 1.000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie im Bundesrat fÃ¼r eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts