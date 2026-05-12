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GSG9-Polizist stirbt bei SchieÃŸtraining - Dobrindt erschÃ¼ttert

  • dts - 12. Mai 2026, 15:03 Uhr
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Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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LÃ¼beck (dts Nachrichtenagentur) - Auf dem TruppenÃ¼bungsplatz Putlos der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein ist am Montag ein Polizist der GSG9-Spezialeinheit ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich im Rahmen eines SchieÃŸtrainings ereignet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Das Kommissariat 1 der LÃ¼becker Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft LÃ¼beck haben demnach noch am Montagabend Ermittlungen zur KlÃ¤rung des Geschehens eingeleitet und mit der Sicherung und Auswertung von Spuren und Hinweisen begonnen. Erste Ermittlungserkenntnisse deuten den BehÃ¶rden zufolge auf ein Unfallgeschehen hin.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) reagierte "tief erschÃ¼ttert" auf den Vorfall. "Meine Gedanken und meine Gebete sind bei der Familie des verstorbenen Polizisten", sagte der Minister.

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