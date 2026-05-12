Politik

Bas: Unterschiede zwischen uns und Union "selten so spÃ¼rbar wie heute"

  • AFP - 12. Mai 2026, 14:57 Uhr
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SPD-Chefin Bas
Bild: AFP

Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat sich zu den von der Bundesregierung geplanten Reformvorhaben bekannt, zugleich aber auf deutliche Meinungsverschiedenheiten in der Koalition hingewiesen. Deswegen gebe es auch 'harte Diskussionen'.

Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat sich zu den von der Bundesregierung geplanten Reformvorhaben bekannt, zugleich aber auf deutliche Meinungsverschiedenheiten in der Koalition hingewiesen. "Die Unterschiede zwischen der Union und uns waren selten so spÃ¼rbar wie heute", sagte Bas am Dienstag in einer Rede auf dem DGB-Bundeskongress. Deswegen gebe es auch "in der Bundesregierung harte Diskussionen".

Als Beispiele nannte Bas die Debatten um die Renten- und die Krankenversicherung, aber auch um Arbeitsrecht und Arbeitszeiten. Mit Blick auf den Widerstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gegen die zwischen Union und SPD verabredete Abkehr vom verpflichtenden Acht-Stunden-Tag sagte die Ministerin, dies stehe nun einmal im Koalitionsvertrag. Gleichwohl wolle sie "weiter fÃ¼r Arbeitnehmerrechte kÃ¤mpfen".

Reformen seien notwendig, aber "Reform heiÃŸt nicht gleich KÃ¼rzung", sagte Bas weiter. "Ich mÃ¶chte soziale Sicherung nicht kleiner, sondern klÃ¼ger machen", warb sie fÃ¼r mehr Effizienz und Digitalisierung. Aufgabe der Regierung sei es dabei, auf groÃŸe Herausforderungen "gemeinsam Antworten zu geben". Klar sei fÃ¼r sie dabei: "Unser Sozialstaat ist ein StabilitÃ¤tsanker fÃ¼r dieses Land." Auch erreiche man nicht mehr Wirtschaftswachstum, indem man "BeschÃ¤ftigte wie Zitronen auspresst".

Die Ministerin warb zudem fÃ¼r eine "aktive Industriepolitik", die FÃ¶rderung klimaneutraler Produktion, aber auch den Schutz der europÃ¤ischen Stahlindustrie vor unfairer Konkurrenz. Im Steuer- und Sozialrecht sollten "falsche Anreize" beseitigt werden, die dazu fÃ¼hrten, dass zum Beispiel Frauen oft nicht oder nur in Teilzeit arbeiteten.

Am Morgen hatte auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf dem DGB-Kongress gesprochen. Dabei war er von einigen Delegierten ausgepfiffen worden.

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