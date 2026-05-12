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CDU in Rheinland-Pfalz benennt Kabinettsmitglieder

  • AFP - 12. Mai 2026, 14:57 Uhr
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Knapp eine Woche vor der konstituierenden Sitzung des neuen rheinland-pfÃ¤lzischen Landtags hat die CDU ihre Mitglieder des neuen Kabinetts vorgestellt. Neuer Innenminister wird der WesterwÃ¤lder Landrat Achim Schwickert, wie die Partei mitteilte.

Knapp eine Woche vor der konstituierenden Sitzung des neuen rheinland-pfÃ¤lzischen Landtags hat die CDU ihre Mitglieder des neuen Kabinetts vorgestellt. Neuer Innenminister wird der WesterwÃ¤lder Landrat Achim Schwickert, wie die Partei am Dienstag mitteilte. Zu seinem Bereich gehÃ¶ren auÃŸerdem die Themen Integration und Verkehr. Das Ministerium fÃ¼r Landwirtschaft, Weinbau, Umwelt und Forsten Ã¼bernimmt die EU-Parlamentarierin Christine Schneider.Â 

An die Spitze des Bildungsministeriums kommt Ute Eiling-HÃ¼tig, die derzeit noch bildungspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag ist. Der Landtagsabgeordnete Helmut Martin soll kÃ¼nftig das Ministerium fÃ¼r Justiz und Verbraucherschutz leiten. Chef der Staatskanzlei und Minister fÃ¼r Bundes- und Europaangelegenheiten wird der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der rheinland-pfÃ¤lzischen CDU-Fraktion, Marcus Klein.

Bereits am Montag hatte die SPD ihr Personal fÃ¼r die neue Landesregierung vorgestellt. Die derzeit noch amtierende Fraktionsvorsitzende Sabine BÃ¤tzing-LichtenthÃ¤ler Ã¼bernimmt das Ministerium fÃ¼r Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend. Sie wird in der kommenden Legislaturperiode zudem stellvertretende MinisterprÃ¤sidentin sein.

BÃ¤tzing-LichtenthÃ¤ler gab den Fraktionsvorsitz im Landtag in der vergangenen Woche an den derzeit noch amtierenden MinisterprÃ¤sidenten Alexander Schweitzer ab. Sie teilte am Montag zudem mit, auch den SPD-Landesvorsitz niederzulegen. Ãœber die Nachfolge an der Parteispitze solle in den kommenden Tagen entschieden werden, hieÃŸ es.

Finanzministerin bleibt Doris Ahnen. Ihr Ministerium Ã¼bernimmt zudem die Themen Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Der bisherige Bildungsminister Sven Teuber wechselt ins Ministerium fÃ¼r Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur.

Auch der bisherige Innenminister Michael Ebling wechselt das Ressort und ist kÃ¼nftig Minister fÃ¼r Wirtschaft, Energie und Klima. Clemens Hoch hingegen bleibt Wissenschaftsminister. Zu seinen Themen gehÃ¶ren zudem Weiterbildung und Gesundheit.

Die CDU des designierten MinisterprÃ¤sidenten Gordon Schnieder gewann die Landtagswahl vom 22. MÃ¤rz mitÂ 31,0 Prozent vor der SPD, die auf 25,9 Prozent kam. Der neue Landtag kommt am Montag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei soll Schnieder zum neuen MinisterprÃ¤sident gewÃ¤hlt werden. AnschlieÃŸend ist die Vereidigung seines neuen Kabinetts geplant.

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