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Niedersachsen: OrthopÃ¤de wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen verurteilt

  • AFP - 12. Mai 2026, 14:38 Uhr
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Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Wegen sexuellen Missbrauchs und heimlichen Fotos von Frauen und MÃ¤dchen ist ein OrthopÃ¤de zu einer Freiheitsstrafe von fÃ¼nfeinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht OsnabrÃ¼ck sprach ihn unter anderem des sexuellen Missbrauchs schuldig.

Wegen sexuellen Missbrauchs, heimlichen Fotos von Frauen und MÃ¤dchen sowie Herstellung von Kinder- und Jugendpornos ist ein OrthopÃ¤de aus Niedersachsen zu einer Freiheitsstrafe von fÃ¼nfeinhalb Jahren verurteilt worden. Das Landgericht OsnabrÃ¼ck sprach ihn am Dienstag unter anderem des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines BehandlungsverhÃ¤ltnisses schuldig, wie ein Sprecher mitteilte. Es verhÃ¤ngte auÃŸerdem ein lebenslanges Verbot von orthopÃ¤discher Behandlung weiblicher Patientinnen.

Laut Anklage hatte der 43-jÃ¤hrige Mediziner heimlich Fotos von seinen teils vollstÃ¤ndig unbekleideten Patientinnen gemacht. AuÃŸerdem soll er sie teilweise ohne medizinische Notwendigkeit im Intimbereich berÃ¼hrt haben. In einigen FÃ¤llen bearbeitete und speicherte er die Aufnahmen.

Nach Ansicht der Kammer machte sich der Mann in 87 FÃ¤llen des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines BehandlungsverhÃ¤ltnisses in Tateinheit mit Verletzung des hÃ¶chstpersÃ¶nlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen schuldig. In 98 FÃ¤llen sprach das Gericht ihn auÃŸerdem wegen der Verletzung des hÃ¶chstpersÃ¶nlichen Lebensbereichs schuldig, in einem Fall in Tateinheit mit sexueller BelÃ¤stigung.

Nach Ãœberzeugung der Kammer machte sich der Angeklagte in einem Fall auch des sexuellen Missbrauchs eines Kinds schuldig. Dabei fertigte er auch heimlich Bilder an, aus denen er kinderpornografisches Material erstellte. Gleiches tat er laut Gericht in sechs FÃ¤llen bei weiblichen Jugendlichen.

Die Staatsanwaltschaft forderte dem Sprecher zufolge in der nicht Ã¶ffentlichen Sitzung eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und lebenslanges Berufsverbot. Die Verteidigung plÃ¤dierte auf eine zweijÃ¤hrige BewÃ¤hrungsstrafe.

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