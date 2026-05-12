Fahrgastverband kritisiert Regeln fÃ¼r neues Familienticket

Familienabteil bei der Deutschen Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fahrgastverband "Pro Bahn" kritisiert die Regeln fÃ¼r das neue Familienticket. "Die Idee ist gut, die AusfÃ¼hrung mangelhaft", sagte Verbandschef Lukas IfflÃ¤nder der dts Nachrichtenagentur. "Ein Aktionsangebot, das erst Mitte Juni buchbar wird und nur bis Mitte September gilt, kommt fÃ¼r einen groÃŸen Teil der Zielgruppe schlicht zu spÃ¤t."



Wer seinen Sommerurlaub plane, tue das in der Regel nicht vier Wochen vorher. "Familien planen ihren Sommerurlaub typischerweise im Winter oder spÃ¤testens im FrÃ¼hjahr: Ferienwohnungen, Hotels, Bahnreisen ins Ausland, Mietwagen - all das ist bei Vielen lÃ¤ngst gebucht und bezahlt."



Diese Familien hÃ¤tten in gutem Glauben auf regulÃ¤re Spartickets zurÃ¼ckgegriffen, oft zu deutlich hÃ¶heren Preisen, und erfahren jetzt, dass es fÃ¼r die gleiche Reise ein Pauschalangebot zum Bruchteil des Preises gegeben hÃ¤tte - wenn sie nur drei Monate gewartet hÃ¤tten. "Diese Familien fÃ¼hlen sich verstÃ¤ndlicherweise verÃ¤ppelt", sagte IfflÃ¤nder.



Hinzu komme: 99,99 Euro seien vor allem auf langen Distanzen ein echtes SchnÃ¤ppchen. "Wer mit der Familie aber gar nicht innerhalb Deutschlands Urlaub machen mÃ¶chte, sondern etwa aus SÃ¼ddeutschland ans Mittelmeer fÃ¤hrt, hat von diesem Angebot nichts."



Es brauche dringend ein vergleichbares Familienangebot auch fÃ¼r Verbindungen ins benachbarte Ausland. "Das wÃ¤re gerade fÃ¼r sÃ¼ddeutsche Familien Richtung Italien, Frankreich oder Adria ein echter Mehrwert und wÃ¼rde dem klimafreundlichen Familienurlaub auf der Schiene endlich europÃ¤ische Reichweite geben."



Der Pro-Bahn-Chef hat auch die abgeschaffte Familienreservierung noch nicht aufgegeben. "Bisher haben wir damit bei der DB auf Granit gebissen. Umso bemerkenswerter ist, dass beim jetzt angekÃ¼ndigten Familienticket die Sitzplatzreservierung wieder inklusive ist." Das sei die stillschweigende BestÃ¤tigung, dass die gemeinsame Platzbuchung fÃ¼r Familien zentral sei. "Wir werden das Thema gegenÃ¼ber DB und Bundesverkehrsministerium weiter verfolgen", sagte IfflÃ¤nder der dts Nachrichtenagentur.



Bahn-Chefin Evelyn Palla hatte zuvor eine besonders gÃ¼nstige Urlaubsfamilienflatrate fÃ¼r die Sommerferien angekÃ¼ndigt. Zum Pauschalpreis von 99,99 Euro soll eine ganze Familie mit bis zu fÃ¼nf Personen mit FernverkehrszÃ¼gen hin und zurÃ¼ck verreisen kÃ¶nnen, die Sitzplatzreservierung ist in dem Preis inklusive. Das neue Angebot ist aber erst ab Mitte Juni buchbar und gilt dann in ganz Deutschland bis zum Ende der bayerischen Schulferien Mitte September.

