US-Inflationsrate klettert im April auf 3,8 Prozent

Preise in einem US-Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA ist die Inflationsrate im April auf 3,8 Prozent geklettert, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde am Dienstag mit.



GegenÃ¼ber dem Vormonat kletterten die Preise im vierten Monat des Jahres um 0,9 Prozent. Die oft als "Kerninflation" bezeichnete Teuerung ohne Energie und Nahrungsmittel lag im April bei 2,8 Prozent, nach 2,6 Prozent im MÃ¤rz.



Die Energiepreise legten im Jahresvergleich um 17,9 Prozent zu, nach einem bereits krÃ¤ftigen Anstieg um 12,5 Prozent im Vormonat. Die Auswirkungen des Ende Februar gestarteten Krieges im Nahen Osten dÃ¼rften hier weiter ein zentraler Treiber gewesen sein. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 3,2 Prozent (MÃ¤rz: 2,7 Prozent).



Anleger schauen in der Regel mit Argusaugen auf die US-Inflation, da die Teuerungsrate ein wichtiger Indikator fÃ¼r die Zinspolitik der Notenbank Fed ist. Hohe Zinsen gelten als nachteilig fÃ¼r die BÃ¶rse wie auch fÃ¼r den Immobilienmarkt, unter anderem weil das Bankkonto als Anlagealternative attraktiv bleibt.

