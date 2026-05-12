Wirtschaft

US-Inflationsrate im April bei 3,8 Prozent

  • dts - 12. Mai 2026, 14:30 Uhr

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - In den USA hat die Inflationsrate im April bei 3,8 Prozent gelegen, nach 3,3 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-StatistikbehÃ¶rde am Dienstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.

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