Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat ihre Aussage im Bundestag verteidigt, wonach angeblich niemand in deutsche Sozialsysteme einwandere. Sie habe "leider zu kurz" geantwortet, sagte Bas am Dienstag bei einer Veranstaltung des DGB in Berlin.
"Es gibt viele GrÃ¼nde, warum Menschen in unser Land kommen, weil sie vor Verfolgung, vor Krieg und Terror fliehen - oder weil sie als FachkrÃ¤fte in diesem Land dringend gebraucht werden", so Bas. Rechtsextreme wÃ¼rden "auf dem RÃ¼cken ihrer schmutzigen politischen GeschÃ¤fte genau diese Gruppen gegeneinander ausspielen".
Die Arbeitsministerin betonte, auch gegen Sozialleistungsmissbrauch angehen zu wollen. Das sei "nicht strittig", so Bas. "Denn es schadet am Ende nÃ¤mlich denen, die wirklich UnterstÃ¼tzung brauchen und vor allen Dingen ist es nur fair denen gegenÃ¼ber, die das Ganze mit Steuermitteln und BeitrÃ¤gen finanzieren".
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Bas verteidigt umstrittene Aussage aus Regierungsbefragung
- dts - 12. Mai 2026, 14:25 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat ihre Aussage im Bundestag verteidigt, wonach angeblich niemand in deutsche Sozialsysteme einwandere. Sie habe "leider zu kurz" geantwortet, sagte Bas am Dienstag bei einer Veranstaltung des DGB in Berlin.
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