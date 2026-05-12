DAK-Umfrage: Jeder Dritte unzufrieden mit Gesundheitssystem

Arzt mit Stethoskop

Lange Wartezeiten und Ã„rztemangel: Rund jeder Dritte ist unzufrieden mit dem Gesundheitssystem in Deutschland. Die Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung liegt dabei auf dem niedrigsten Wert seit 15 Jahren, wie eine DAK-Umfrage zeigt.

Lange Wartezeiten und Ã„rztemangel: Rund jeder Dritte ist unzufrieden mit dem Gesundheitssystem in Deutschland. Die Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung liegt dabei auf dem niedrigsten Wert seit 15 Jahren, wie eine am Dienstag in Hamburg verÃ¶ffentlichte Umfrage der DAK-Gesundheit zeigt.



WÃ¤hrend zwischen 2012 und 2022 konstant mehr als 80 Prozent der BÃ¼rger das deutsche Gesundheitswesen positiv bewerteten, sind es demnach aktuell nur noch 62 Prozent. Die Zahl der kritischen Stimmen habe sich im Gegenzug seit 2020 von elf auf nunmehr 35 Prozent verdreifacht.



Das Institut fÃ¼r Demoskopie Allensbach befragte vom 18. bis zum 30. April insgesamt 1015 Menschen ab 16 Jahren. Danach haben aktuell nur ein Drittel (33 Prozent) uneingeschrÃ¤nktes Vertrauen in die LeistungsfÃ¤higkeit der KrankenhÃ¤user. 2022 waren es noch 43 Prozent.



Zudem stieg der Anteil der BevÃ¶lkerung, der in der eigenen Region einen Ã„rztemangel erlebt, seit 2011 von 13 auf derzeit 36 Prozent. In Ostdeutschland ist mit 57 Prozent mehr als jeder Zweite betroffen. Ãœber lange Wartezeiten fÃ¼r einen Arzttermin berichten fast drei Viertel (72 Prozent) der Befragten.



Trotz der ReformplÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r Einsparungen im Gesundheitswesen glaubt nur jeder und jede zehnte Befragte an eine Stabilisierung der BeitrÃ¤ge in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die aktuellen ReformvorschlÃ¤ge stoÃŸen auf unterschiedliche Reaktionen.



Die Mehrheit befÃ¼rwortet zum Beispiel hÃ¶here Steuern auf Tabak und Alkohol sowie die EinfÃ¼hrung einer Zuckerabgabe fÃ¼r ErfrischungsgetrÃ¤nke oder Softdrinks. Auch hÃ¶here Rabatte der Pharmahersteller fÃ¼r Medikamente werden unterstÃ¼tzt. Dagegen werden mehrheitlich alle MaÃŸnahmen abgelehnt, die fÃ¼r die BÃ¼rger hÃ¶here Kosten oder niedrigere Leistungen mit sich bringen.



Den grÃ¶ÃŸten Widerstand gibt es gegen KÃ¼rzungen bei ZuschÃ¼ssen zum Zahnersatz sowie hÃ¶here KassenbeitrÃ¤ge (jeweils 74 Prozent Ablehnung), EinschrÃ¤nkung bei der Hautkrebsvorsorge (67 Prozent), eine KÃ¼rzung des Krankengelds (65 Prozent) oder die teilweise Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung von Ehegatten (53 Prozent).