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Rassemblement National distanziert sich von AfD

  • dts - 12. Mai 2026, 14:21 Uhr
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AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Rassemblement National (RN) in Frankreich, Jordan Bardella, distanziert sich von der AfD. "Viele Positionen der AfD sind mit unseren GrundsÃ¤tzen unvereinbar", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe).

Die AfD sitze nicht mit dem RN in einer Fraktion und sei "auf europÃ¤ischer Ebene kein BÃ¼ndnispartner". Neben dem Umgang mit Neonazis sei "die extreme Rhetorik der AfD in historischen Fragen" ein trennender Punkt. "Die AfD hat einen starken europafeindlichen FlÃ¼gel, der einen EU-Austritt fordert", Ã¤uÃŸerte Bardella. Er stellte klar: "Das ist nicht unsere Position. Wir wollen alles verÃ¤ndern, ohne etwas zu zerstÃ¶ren".

Auf die Frage, was Bardella im Falle eines Wahlsieges bei den PrÃ¤sidentschaftswahlen im FrÃ¼hjahr 2027 in der Wirtschaftspolitik verÃ¤ndern wolle, sagte er der FAZ: "FÃ¼r Frankreich, Deutschland und Europa wÃ¤re es von Vorteil, wenn die EU-KommissionsprÃ¤sidentin von der Leyen zurÃ¼cktrÃ¤te." Sie trage "eine sehr groÃŸe Verantwortung fÃ¼r die wirtschaftliche SchwÃ¤chung Europas; ob bei der grÃ¼nen Ideologie des Degrowth, beim Verbrenner-Aus oder der Abkehr von der Atomkraft", so Bardella. "Wir mÃ¶chten den Binnenmarkt nicht verlassen, wir wollen aus den Preisregelungen aussteigen, um sicherzustellen, dass Frankreich einen franzÃ¶sischen Strompreis festsetzen kann."

Auch in der Handelspolitik sei "der Schaden angerichtet". Der Zolldeal mit den USA sei "ein Akt der Knechtschaft und der wirtschaftlichen Unterwerfung". Bardella nannte von der Leyen "vÃ¶llig unfÃ¤hig, die europÃ¤ischen Interessen zu verteidigen, auch die deutschen".

Offen zeigte sich Bardella mit Blick auf die deutsch-franzÃ¶sischen RÃ¼stungsprojekte, die die langjÃ¤hrige RN-Vorsitzende Marine Le Pen noch im letzten Wahlkampf beenden wollte. "Ich bin fÃ¼r die industrielle Zusammenarbeit", sagte er. Beim Luftkampfsystem FCAS stelle er ein Scheitern fest. "Doch Uneinigkeit zwischen Frankreich und Deutschland in der Frage des Kampfflugzeugs bedeutet nicht, dass man bei Antidrohnensystemen, Satellitensystemen oder Kampfpanzern nicht zusammenarbeitet", so Bardella weiter.

"Ich mÃ¶chte den Deutschen klar sagen: Wenn Sie ein stÃ¤rkeres europÃ¤isches Engagement Frankreichs in Verteidigungsfragen wollen, mÃ¼ssen Sie franzÃ¶sisches Material kaufen, also franzÃ¶sische Rafale-Kampfflugzeuge statt amerikanische F-35", sagte Bardella der FAZ. Dieser Kauf komme "einer Form von UnabhÃ¤ngigkeit gleich".

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