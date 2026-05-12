Israels Parlament gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Sondertribunal fÃ¼r Angreifer vom 7. Oktober

Die Knesset in Jerusalem

Israels Parlament hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r ein MilitÃ¤rtribunal zur juristischen Aufarbeitung des Hamas-GroÃŸangriffs vom 7. Oktober 2023 gegeben. Vor dem Sondergericht sollen sich mutmaÃŸlich an den Massakern beteiligte PalÃ¤stinenser verantworten.

Israels Parlament hat grÃ¼nes Licht fÃ¼r ein MilitÃ¤rtribunal zur juristischen Aufarbeitung des Hamas-GroÃŸangriffs vom 7. Oktober 2023 gegeben. FÃ¼r ein Gesetz zur Einrichtung eines solchen Sondergerichts stimmten am Montagabend 93 der insgesamt 120 Knesset-Abgeordneten. Gegenstimmen gab es keine. Vor dem Sondergericht sollen sich mutmaÃŸlich an den Massakern beteiligte PalÃ¤stinenser verantworten, die am 7. Oktober oder danach festgenommen wurden und sich seither in Haft befinden.



Die mÃ¶glichen Anklagepunkte umfassen Straftaten wie Mord, Vergewaltigung, EntfÃ¼hrung und PlÃ¼nderung. Das Tribunal ist laut dem neuen Gesetz zudem befugt, die Angeklagten auf der Grundlage aller geltenden Gesetze zu verurteilen, darunter auch Anti-Terror-Gesetze.



Die islamistische PalÃ¤stinenserorganisation Hamas und ihre VerbÃ¼ndeten hatten am 7. Oktober 2023 Israel Ã¼berfallen und damit den Krieg im Gazastreifen ausgelÃ¶st. Bei Massakern in grenznahen Orten und bei einem Musikfestival im SÃ¼den Israels tÃ¶teten sie nach israelischen Angaben mehr als 1221 Menschen, 251 Menschen verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen.Â



Israelischen Medienberichten zufolge werden voraussichtlich rund 400 mutmaÃŸliche TÃ¤ter vor Gericht gestellt. Dazu gehÃ¶ren laut dem Gesetz auch diejenigen, die in den Gazastreifen verschleppte Geiseln festgehalten und misshandelt haben sollen. VerdÃ¤chtige oder Verurteilte wegen der Straftaten vom 7. Oktober sind zudem von einem mÃ¶glichen Gefangenenaustausch ausgeschlossen.Â



Das Sondergericht soll seinen Sitz in Jerusalem haben. Die Verhandlungen sind Ã¶ffentlich. Einige Teile davon sollen auch im Fernsehen Ã¼bertragen werden.Â



Eingebracht wurde das Gesetz vom ultrarechten Angeordneten Simcha Rothman und der Oppositionspolitikerin Julia Malinowsky. Sie begrÃ¼ndeten die Initiative mit dem auÃŸergewÃ¶hnlichen AusmaÃŸ der Massaker am 7. Oktober. Rothman bezeichnete das Gesetz als "historischen Rahmen, der darauf abzielt, Gerechtigkeit zu Ã¼ben und die Terroristen vor Gericht zu stellen, die das schlimmste Massaker in der Geschichte des Landes verÃ¼bt haben".Â



Mitinitiatorin Malinowski erklÃ¤rte, sie widme dieses Gesetz "allen Ermordeten, den EntfÃ¼hrten und ihren Familien". "Dies werden die Prozesse gegen die Nazis von heute sein, und dies wird in die GeschichtsbÃ¼cher eingehen", sagte die Oppositionspolitikerin.Â



Die neue Gesetzgebung steht in keinem Zusammenhang mit einem im MÃ¤rz verabschiedeten Gesetz, das fÃ¼r wegen TerrorismusvorwÃ¼rfen verurteilte PalÃ¤stinenser im Westjordanland die Todesstrafe als Regelfall vorsieht, wenn ein tÃ¶dlicher Anschlag von israelischen MilitÃ¤rgerichten als "terroristischer Akt" eingestuft wird. Dieses international scharf kritisierte Gesetz gilt nicht rÃ¼ckwirkend, bislang wurde es noch nicht angewendet.