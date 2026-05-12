Mit schwerem GerÃ¤t und zahlreichen Beteiligten ist in Nordrhein-WestfalenÂ ein eingeklemmtes Pferd aus seiner misslichen Lage befreit worden. Das Tier rutschte am Montagnachmittag aus und klemmte sich dabei mit dem Hals zwischen einer Metallstange und der Stallwand ein, wie die Feuerwehr am Dienstag in Velbert mitteilte.
Um das Tier zu retten, entfernten EinsatzkrÃ¤fte der Feuerwehr zunÃ¤chst die Metallstange und polsterten scharfe Kanten ab, um eine weitere Verletzung des Tiers zu verhindern. AnschlieÃŸend sedierte eine TierÃ¤rztin das Pferd, so dass es mit einem Teleskoplader angehoben und befreit werden konnte. Diesen stellte ein Nachbar zur VerfÃ¼gung. AnschlieÃŸend wurde das Tier auf einer nahen Weide ablegt und dort weiter versorgt.
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Nordrhein-Westfalen: Eingeklemmtes Pferd mit aufwÃ¤ndiger Rettungsaktion befreit
- AFP - 12. Mai 2026, 14:17 Uhr
Mit schwerem GerÃ¤t und zahlreichen Beteiligten ist in Nordrhein-WestfalenÂ ein eingeklemmtes Pferd aus seiner misslichen Lage befreit worden. Das Tier rutschte aus und klemmte sich dabei mit dem Hals zwischen einer Metallstange und der Stallwand ein.
Mit schwerem GerÃ¤t und zahlreichen Beteiligten ist in Nordrhein-WestfalenÂ ein eingeklemmtes Pferd aus seiner misslichen Lage befreit worden. Das Tier rutschte am Montagnachmittag aus und klemmte sich dabei mit dem Hals zwischen einer Metallstange und der Stallwand ein, wie die Feuerwehr am Dienstag in Velbert mitteilte.
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