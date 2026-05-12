GrÃ¼ne fordern EU-Sanktionen gegen israelische Minister

Israelische Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben schÃ¤rfere Sanktionen gegen israelische Politiker und MilitÃ¤rs gefordert. "Sanktionen gegen einzelne Siedlerorganisationen sind ein guter Schritt, aber reichen nicht aus", sagte die AuÃŸenpolitikerin Luise Amtsberg (GrÃ¼ne) dem "Spiegel".



Die AuÃŸenminister der EU-Staaten hatten am Montag neue Sanktionen gegen drei Siedler und vier Siedlerorganisationen verhÃ¤ngt. Der Vorschlag einiger Mitgliedstaaten, das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel auszusetzen, fand im AuÃŸenrat ebenso wenig eine Mehrheit wie das Ansinnen, die israelischen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich mit Sanktionen zu belegen.



Amtsberg sagte, wer der eskalierenden Gewalt und der Straflosigkeit radikaler Siedlergruppen entgegnen wolle, mÃ¼sse auch die Minister Ben-Gvir und Smotrich sanktionieren und die Teilaussetzung des EU-Assoziierungsabkommens voranbringen. Der rechtspolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Helge Limburg, fordert zudem Sanktionen gegen Avi Bluth, den fÃ¼r das palÃ¤stinensische Westjordanland zustÃ¤ndigen General.



Limburg sagte dem Nachrichtenmagazin, die Selbstbezichtigung von General Bluth, im Westjordanland Kriegsverbrechen zu begehen, mÃ¼sse Konsequenzen haben. Die Bundesregierung mÃ¼sse persÃ¶nliche Sanktionen gegen Bluth als verantwortlichen General sowie gegen die maÃŸgeblich fÃ¼r die Gewalteskalation verantwortlichen Minister Ben-Gvir und Smotrich verhÃ¤ngen.

