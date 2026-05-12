Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben schÃ¤rfere Sanktionen gegen israelische Politiker und MilitÃ¤rs gefordert. "Sanktionen gegen einzelne Siedlerorganisationen sind ein guter Schritt, aber reichen nicht aus", sagte die AuÃŸenpolitikerin Luise Amtsberg (GrÃ¼ne) dem "Spiegel".
Die AuÃŸenminister der EU-Staaten hatten am Montag neue Sanktionen gegen drei Siedler und vier Siedlerorganisationen verhÃ¤ngt. Der Vorschlag einiger Mitgliedstaaten, das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel auszusetzen, fand im AuÃŸenrat ebenso wenig eine Mehrheit wie das Ansinnen, die israelischen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich mit Sanktionen zu belegen.
Amtsberg sagte, wer der eskalierenden Gewalt und der Straflosigkeit radikaler Siedlergruppen entgegnen wolle, mÃ¼sse auch die Minister Ben-Gvir und Smotrich sanktionieren und die Teilaussetzung des EU-Assoziierungsabkommens voranbringen. Der rechtspolitische Sprecher der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion, Helge Limburg, fordert zudem Sanktionen gegen Avi Bluth, den fÃ¼r das palÃ¤stinensische Westjordanland zustÃ¤ndigen General.
Limburg sagte dem Nachrichtenmagazin, die Selbstbezichtigung von General Bluth, im Westjordanland Kriegsverbrechen zu begehen, mÃ¼sse Konsequenzen haben. Die Bundesregierung mÃ¼sse persÃ¶nliche Sanktionen gegen Bluth als verantwortlichen General sowie gegen die maÃŸgeblich fÃ¼r die Gewalteskalation verantwortlichen Minister Ben-Gvir und Smotrich verhÃ¤ngen.
Brennpunkte
GrÃ¼ne fordern EU-Sanktionen gegen israelische Minister
- dts - 12. Mai 2026, 12:56 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben schÃ¤rfere Sanktionen gegen israelische Politiker und MilitÃ¤rs gefordert. "Sanktionen gegen einzelne Siedlerorganisationen sind ein guter Schritt, aber reichen nicht aus", sagte die AuÃŸenpolitikerin Luise Amtsberg (GrÃ¼ne) dem "Spiegel".
Weitere Meldungen
Nach einem tÃ¶dlichen Nachbarschaftsstreit ist ein 29-jÃ¤hriger Stuttgarter zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Das Landgericht in derMehr
Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 wurde 132.600 DrittstaatsangehÃ¶rigen an einer der AuÃŸengrenzen der EU die Einreise verweigert. Das entspricht einem Anstieg umMehr
Im Berufungsverfahren gegen Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy wegen mutmaÃŸlich illegaler Wahlkampfgelder aus Libyen hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag dessenMehr
Top Meldungen
Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Deutschland haben sich in der Umfrage vom Mai 2026 wieder aufgehellt. Sie liegen mit -10,2 ZÃ¤hlern um 7,0Mehr
Im Streit Ã¼ber die Nutzung von Presseartikeln durch Onlinedienste hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Verlagen den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. EU-Staaten dÃ¼rfen dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Regierender BÃ¼rgermeister Kai Wegner (CDU) hÃ¤lt eine VermÃ¶gensteuer fÃ¼r unumgÃ¤nglich. Deutschland brauche ein Gesamtpaket ausMehr