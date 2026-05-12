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Sechs Jahre Haft nach tÃ¶dlichem Nachbarschaftsstreit fÃ¼r Mann in Stuttgart

  • AFP - 12. Mai 2026, 12:45 Uhr
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Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Nach einem tÃ¶dlichen Nachbarschaftsstreit ist ein 29-jÃ¤hriger Stuttgarter zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Das Landgericht in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt sprach ihn der KÃ¶rperverletzung mit Todesfolge schuldig.

Nach einem tÃ¶dlichen Nachbarschaftsstreit ist ein 29-jÃ¤hriger Stuttgarter zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Das Landgericht in der baden-wÃ¼rttembergischen Landeshauptstadt sprach ihn am Dienstag der KÃ¶rperverletzung mit Todesfolge schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Laut Anklage waren sich der 29-JÃ¤hrige und der 78-JÃ¤hrige am 15. September vergangenen Jahres im Keller eines Mehrfamilienhauses begegnet. Der 78-JÃ¤hrige wohnte in dem Haus, wÃ¤hrend der JÃ¼ngere kurz zuvor ausgezogen war.

Es entwickelte sich ein Streit, woraufhin der 29-JÃ¤hrige den Senior mit der Faust schlug, so dass dieser stÃ¼rzte und mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug. Er erlitt eine schwere Kopfverletzung und musste in ein kÃ¼nstliches Koma versetzt werden. ZwÃ¶lf Tage spÃ¤ter wurden die lebenserhaltenden MaÃŸnahmen eingestellt.

Mit seinem Urteil entsprach das Gericht den AntrÃ¤gen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plÃ¤diert.

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