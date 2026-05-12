ESC-Finale: Musiker wavvyboi verkÃ¼ndet Punkte von deutscher Jury

ESC-Logo, von Drohnen geformt, in Wien

Der nicht-binÃ¤re KÃ¼nstler wavvyboi soll die Punkte der deutschen Jury beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) verkÃ¼nden. 'Ich freue mich einfach riesig', zitierte der verantwortliche SÃ¼dwestrundfunk den 28-jÃ¤hrigen Liechtensteiner.

Der nicht-binÃ¤re KÃ¼nstler wavvyboi soll die Punkte der deutschen Jury beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) verkÃ¼nden. "Ich freue mich einfach riesig", zitierte der verantwortliche SÃ¼dwestrundfunk den 28-JÃ¤hrigen am Dienstag. Der Liechtensteiner hatte beim deutschen Vorentscheid im Februar knapp gegen die Starterin Sarah Engels verloren.



Beim ESC-Finale am Samstagabend wird er von Baden-Baden aus live zugeschaltet. Seine Aufgabe beschrieb wavvyboi so: "Ihr wisst schon, diese ikonischen Momente, bei denen jedes Land live zugeschaltet wird und die berÃ¼hmten twelve points vergeben darf."



Der 70. ESC wird in dieser Woche in Ã–sterreichs Hauptstadt Wien ausgetragen. Am Dienstagabend startet er mit dem ersten Halbfinale, in dem sich 15 Acts um die ersten zehn Tickets fÃ¼r das Finale bewerben. Deutschland ist als groÃŸer Geldgeber bereits gesetzt, aber Engels prÃ¤sentiert ihren Song "Fire" in der Show.



Sie gewann den deutschen Vorentscheid Ende Februar. Den zweiten Platz belegte wavvyboi mit seinem Rocklied "Black Glitter". "Es bedeutet mir natÃ¼rlich super viel, meinen Rock â€™nâ€™ Roll in die Show nach Wien zu bringen", erklÃ¤rte wavvyboi nun.