Altmaier hÃ¤lt Merz fÃ¼r verantwortlich fÃ¼r Ergebnisse der Regierung

Peter Altmaier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier (CDU), sieht vor allem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Verantwortung fÃ¼r handwerkliche Defizite der Regierung. "Der Kanzler ist natÃ¼rlich dafÃ¼r verantwortlich, dass er seine Arbeitsumgebung so organisiert, dass vernÃ¼nftige Ergebnisse beim Regieren auch herauskommen", sagte Altmaier dem TV-Sender "Welt" am Dienstag.



Der CDU-Politiker erinnerte an den Wahlkampfslogan seiner Partei "Auf den Kanzler kommt es an". Das beschreibe die Verfassungswirklichkeit sehr gut, so Altmaier.



Die Regierung sei vor einem Jahr mit groÃŸen Hoffnungen ins Amt gekommen, weil die Ampel zwei Jahre nicht geliefert habe. Heute seien viele Menschen enttÃ¤uscht und sagten, sie hÃ¤tten "keine Klarheit bei den groÃŸen Richtungsentscheidungen in der Steuerpolitik, in der Sozialpolitik, in der WettbewerbsfÃ¤higkeit des Landes".



Beim Wirtschaftswachstum und bei der Zahl der ArbeitsplÃ¤tze seien die Ergebnisse bisher enttÃ¤uschend, sagte der ehemalige Bundeswirtschaftsminister. Das mÃ¼sse sich dringend Ã¤ndern. Dazu brauche es "gutes Handwerk". Und gutes Handwerk bedeute, dass man weniger Ã¶ffentlich rede und dafÃ¼r intern die Kompromisse so vorbereite, dass sie am Ende das Land voranbringen.



Altmaier macht sich nach eigenen Worten Sorgen um die StabilitÃ¤t der Demokratie in Deutschland. "Denn die Ampel ist zerbrochen. Wenn die GroKo auch zerbrechen sollte, sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie stabile, verlÃ¤ssliche Mehrheiten dann gebildet werden sollen kurzfristig", sagte der CDU-Politiker. "Ich mÃ¶chte, dass die Bundesregierung mit all ihren Verantwortlichen Erfolg hat, und zwar im Interesse unseres Landes und der Demokratie."



Die Weimarer Republik sei seiner Ansicht nach gescheitert an einer Frage von wenigen Prozenten ErhÃ¶hung oder Nicht-ErhÃ¶hung der Arbeitslosenversicherung. "Und dann kam Adolf Hitler. Wir haben keinen Hitler, der irgendwo lauert - das Gott sei Dank nicht. Aber auch in Deutschland wÃ¤re eine RegierungsunfÃ¤higkeit Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum Gift fÃ¼r den Standort Deutschland", so Altmaier. Eine Staatskrise sei das Letzte, was man brauchen kÃ¶nne.

