Wirtschaft

MÃ¤c-Geiz meldet wieder Insolvenz an

  • dts - 12. Mai 2026, 11:57 Uhr
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MÃ¤c Geiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Der Discounter MÃ¤c-Geiz hat beim Amtsgericht Halle (Saale) Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen dÃ¼rfe aber unter der Aufsicht des vorlÃ¤ufigen Sachwalters ihr VermÃ¶gen weiter verwalten und darÃ¼ber verfÃ¼gen, teilte das Gericht am Dienstag mit.

Die vorlÃ¤ufige Eigenverwaltung sei anzuordnen gewesen, weil die Eigenverwaltungsplanung der Antragstellerin "vollstÃ¤ndig und schlÃ¼ssig ist und keine UmstÃ¤nde bekannt sind, aus denen sich ergibt, dass diese auf unzutreffenden Tatsachen beruht", so das Gericht. Die Mitglieder des vorlÃ¤ufigen GlÃ¤ubigerausschusses hÃ¤tten schriftlich mitgeteilt, "dass sie vollstÃ¤ndig informiert sind und auf eine AnhÃ¶rung verzichten".

MÃ¤c-Geiz war 1994 in Halle (Saale) von gegrÃ¼ndet worden und hatte 2010 schon einmal Insolvenz angemeldet. In der Folge hatte das Unternehmen unter anderem Investoren aus Ã–sterreich fÃ¼r sich gewonnen.

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