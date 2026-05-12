Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Der Discounter MÃ¤c-Geiz hat beim Amtsgericht Halle (Saale) Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen dÃ¼rfe aber unter der Aufsicht des vorlÃ¤ufigen Sachwalters ihr VermÃ¶gen weiter verwalten und darÃ¼ber verfÃ¼gen, teilte das Gericht am Dienstag mit.
Die vorlÃ¤ufige Eigenverwaltung sei anzuordnen gewesen, weil die Eigenverwaltungsplanung der Antragstellerin "vollstÃ¤ndig und schlÃ¼ssig ist und keine UmstÃ¤nde bekannt sind, aus denen sich ergibt, dass diese auf unzutreffenden Tatsachen beruht", so das Gericht. Die Mitglieder des vorlÃ¤ufigen GlÃ¤ubigerausschusses hÃ¤tten schriftlich mitgeteilt, "dass sie vollstÃ¤ndig informiert sind und auf eine AnhÃ¶rung verzichten".
MÃ¤c-Geiz war 1994 in Halle (Saale) von gegrÃ¼ndet worden und hatte 2010 schon einmal Insolvenz angemeldet. In der Folge hatte das Unternehmen unter anderem Investoren aus Ã–sterreich fÃ¼r sich gewonnen.
Wirtschaft
MÃ¤c-Geiz meldet wieder Insolvenz an
- dts - 12. Mai 2026, 11:57 Uhr
.
Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Der Discounter MÃ¤c-Geiz hat beim Amtsgericht Halle (Saale) Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen dÃ¼rfe aber unter der Aufsicht des vorlÃ¤ufigen Sachwalters ihr VermÃ¶gen weiter verwalten und darÃ¼ber verfÃ¼gen, teilte das Gericht am Dienstag mit.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier (CDU), sieht vor allem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Verantwortung fÃ¼rMehr
Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Deutschland haben sich in der Umfrage vom Mai 2026 wieder aufgehellt. Sie liegen mit -10,2 ZÃ¤hlern um 7,0Mehr
Im Streit Ã¼ber die Nutzung von Presseartikeln durch Onlinedienste hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Verlagen den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. EU-Staaten dÃ¼rfen dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Regierender BÃ¼rgermeister Kai Wegner (CDU) hÃ¤lt eine VermÃ¶gensteuer fÃ¼r unumgÃ¤nglich. Deutschland brauche ein Gesamtpaket ausMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Lufthansa AG Ã¼bt ihre Option zum Erwerb der Mehrheit an ITA Airways im Juni dieses Jahres aus. Die Beteiligung wird dadurchMehr
Im Streit Ã¼ber die Sammelklage Tausender KÃ¤ufer wegen des Lkw-Kartells hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag Grenzen gezogen. Zwar ist es grundsÃ¤tzlich mÃ¶glich, dass einMehr