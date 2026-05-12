Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 wurde 132.600 DrittstaatsangehÃ¶rigen an einer der AuÃŸengrenzen der EU die Einreise verweigert. Das entspricht einem Anstieg um 7,1 Prozent gegenÃ¼ber 2024 (123.835), teilte das statistische Amt der EuropÃ¤ischen Union (Eurostat) am Mittwoch mit.
Die Zahl der Personen, bei denen den BehÃ¶rden zufolge ein illegaler Aufenthalt in einem EU-Land festgestellt wurde, sank um 21,7 Prozent von 918.525 im Jahr 2024 auf 719.395 im Jahr 2025. Im Jahr 2025 wurde gegen 491.950 DrittstaatsangehÃ¶rige eine AusreiseverfÃ¼gung erlassen, was einem Anstieg von 5,8 Prozent gegenÃ¼ber 2024 (464.985) entspricht.
Nach einer Ausreiseanordnung wurden 135.460 DrittstaatsangehÃ¶rige in ein Drittland (Nicht-EU-Land) rÃ¼ckgefÃ¼hrt, hieÃŸ es. Das entspreche einem Anstieg von 20,9 Prozent gegenÃ¼ber 112.040 im Jahr 2024. Deutschland meldete die hÃ¶chste Zahl an DrittstaatsangehÃ¶rigen, die in ein Drittland rÃ¼ckgefÃ¼hrt wurden (29.295), gefolgt von Frankreich (14.940) und Schweden (11.250). Unter den in ein Drittland zurÃ¼ckgeschickten DrittstaatsangehÃ¶rigen stammten die meisten aus der TÃ¼rkei (13.405), Georgien (10.475), Syrien (8.370) und Albanien (8.020).
Brennpunkte
Eurostat: 132.600 Personen wurde 2025 die EU-Einreise verweigert
- dts - 12. Mai 2026, 12:12 Uhr
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Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 wurde 132.600 DrittstaatsangehÃ¶rigen an einer der AuÃŸengrenzen der EU die Einreise verweigert. Das entspricht einem Anstieg um 7,1 Prozent gegenÃ¼ber 2024 (123.835), teilte das statistische Amt der EuropÃ¤ischen Union (Eurostat) am Mittwoch mit.
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