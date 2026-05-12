Dax am Mittag deutlich im Minus - Rheinmetall unter Druck

Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag deutlich im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.110 Punkten berechnet, 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Am unteren Ende der Kursliste fanden sich die Aktien von Rheinmetall, Zalando und MÃ¼nchener RÃ¼ck wieder. Zulegen konnten dagegen unter anderem die Papiere von Bayer, Symrise und Merck.



"Die Marktteilnehmer wurden am Dienstag mit einer weiterhin ungelÃ¶sten Situation im Iran-Krieg konfrontiert und der Hoffnung, dass es nun zu weiteren Vermittlungsversuchen anderer Staaten kommen kÃ¶nnte", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.



"Zudem liefen sowohl die Verbraucherpreise fÃ¼r Deutschland Ã¼ber die Ticker als auch der ZEW-Index. Die Verbraucherpreise fielen mit einem Zuwachs von 2,9 Prozent wie erwartet aus. Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Mai kamen mit -10,2 Punkten leicht Ã¼ber den Erwartungen von -19,5 Punkten", erklÃ¤rte der Analyst. "Die Befragung wurde im Umfeld von Waffenstillstandserwartungen zwischen den USA und dem Iran getÃ¤tigt und muss relativiert werden."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8512 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.701 US-Dollar gezahlt (-0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,65 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 107,10 US-Dollar, das waren 2,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

