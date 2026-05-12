Erste Landtagssitzung in Baden-WÃ¼rttemberg: Strobl neuer ParlamentsprÃ¤sident

In der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags von Baden-WÃ¼rttemberg ist der ehemalige Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum LandtagsprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt worden. FÃ¼r den 66-JÃ¤hrigen stimmten am Dienstag in Stuttgart 103 von 157 Abgeordneten, damit erhielt er mehr als die HÃ¤lfte der nÃ¶tigen Stimmen. 52 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab eine Enthaltung, eine weitere Stimme entfiel demnach auf andere Namen.
Die kÃ¼nftigen Koalitionsfraktionen von GrÃ¼nen und CDU haben im Parlament zusammen 112 Sitze - Strobl erhielt damit nicht von allen Abgeordneten dieser Fraktionen eine Zustimmung. Gemeinsam verfÃ¼gt GrÃ¼n-Schwarz Ã¼ber eine komfortable Zweidrittelmehrheit. Die AfD ist mit 35 und die SPD mit zehn Abgeordneten vertreten.
Strobl gehÃ¶rte rund zehn Jahre dem Kabinett des bisherigen MinisterprÃ¤sidenten Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) als Innenminister und stellvertretender MinisterprÃ¤sident an. Kretschmann trat aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr zur Wahl an. Dessen Nachfolger soll der GrÃ¼nen-Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir werden, der sich am Mittwoch im Landtag der Wahl zum Regierungschef stellt.
Zuvor besiegelten GrÃ¼ne und CDU am Montag mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags ihre gemeinsame Regierung. Die GrÃ¼nen hatten die Landtagswahl am 8. MÃ¤rz stimmenmÃ¤ÃŸig knapp vor den Christdemokraten gewonnen. Bei den Landtagsmandaten gibt es jedoch eine Pattsituation, GrÃ¼ne und CDU kommen auf jeweils 56 Sitze. Die GrÃ¼nen reklamierten das MinisterprÃ¤sidentenamt fÃ¼r sich, erhielten aber um Zuge der Verhandlungen ein Ministerium weniger als die CDU. Zudem stellen die Christdemokraten den LandtagsprÃ¤sidenten.
Die GrÃ¼nen Ã¼bernehmen in der neuen Regierung neben der Staatskanzlei die Ressorts Finanzen, Wissenschaft, Umwelt, Soziales und Bau. Die CDU stellt mit ihren Parteichef Manuel Hagel den VizeministerprÃ¤sidenten und Innenminister und besetzt darÃ¼ber hinaus die Ressorts Kultus, Wirtschaft, Verkehr, Justiz und Agrar.
Politik
Erste Landtagssitzung in Baden-WÃ¼rttemberg: Strobl neuer ParlamentsprÃ¤sident
- AFP - 12. Mai 2026, 12:32 Uhr
In der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags von Baden-WÃ¼rttemberg ist der ehemalige Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum LandtagsprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt worden.
In der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags von Baden-WÃ¼rttemberg ist der ehemalige Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum LandtagsprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt worden. FÃ¼r den 66-JÃ¤hrigen stimmten am Dienstag in Stuttgart 103 von 157 Abgeordneten, damit erhielt er mehr als die HÃ¤lfte der nÃ¶tigen Stimmen. 52 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab eine Enthaltung, eine weitere Stimme entfiel demnach auf andere Namen.
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