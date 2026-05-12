Sarkozy-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert Verurteilung wegen Korruption

Nicolas Sarkozy

Im Berufungsverfahren gegen Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy wegen mutmaÃŸlich illegaler Wahlkampfgelder aus Libyen hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag dessen Verurteilung wegen Korruption und illegaler Wahlkampffinanzierung gefordert.

Im Berufungsverfahren gegen Frankreichs Ex-PrÃ¤sident Nicolas Sarkozy wegen mutmaÃŸlich illegaler Wahlkampfgelder aus Libyen hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag dessen Verurteilung wegen Korruption und illegaler Wahlkampffinanzierung gefordert. "Es gab sehr wohl eine Vereinbarung zwischen Nicolas Sarkozy und (dem damaligen libyschen Machthaber) Muammar al-Gaddafi", betonte Staatsanwalt Damien Brunet am zweiten Tag des PlÃ¤doyers. Die Forderung des StrafmaÃŸes wird erst spÃ¤ter erwartet.



Sarkozy und sein Mitarbeiter Claude GuÃ©ant hÃ¤tten sich demnach "als Gegenzug fÃ¼r libysche Gelder" um die Aufhebung des Haftbefehls gegen Abdallah Senoussi bemÃ¼hen sollen, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Gaddafis Schwager, damals Nummer zwei der libyschen FÃ¼hrung, war in Frankreich wegen eines Anschlags auf ein Flugzeug mit 170 Toten in Abwesenheit zu lebenslÃ¤nglicher Haft verurteilt worden.Â



"Sarkozy hat seine Wahlkampfkonten genutzt, um seine korrupten Machenschaften mit dem libyschen Regime zu verschleiern", sagte Brunet. Damit verlangt die Staatsanwaltschaft wie in der ersten Instanz SchuldsprÃ¼che in allen Anklagepunkten. Bereits am Vortag hatte sie einen Schuldspruch wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung gefordert.Â



Die Richter der ersten Instanz hatten Sarkozy 2025 der Korruption freigesprochen, ihn aber wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zu fÃ¼nf Jahren Haft mit sofortiger Vollstreckung verurteilt. Sarkozy wurde damit der erste ehemalige Staatschef eines EU-Mitgliedslandes, der ins GefÃ¤ngnis kam. Nach drei Wochen wurde er vorzeitig entlassen.



Der 71 Jahre alte konservative Ex-PrÃ¤sident weist weiterhin alle VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. Im Berufungsverfahren hatten sich allerdings erstmals WidersprÃ¼che zwischen Sarkozy und seinem frÃ¼heren Vertrauten GuÃ©ant gezeigt. Der frÃ¼here GeneralsekretÃ¤r des PrÃ¤sidialamtes, der aus GesundheitsgrÃ¼nden nicht vor Gericht erschien, hatte in schriftlicher Form erklÃ¤rt, dass Sarkozy ihn sehr wohl beauftragt habe, sich um den Fall von Senoussi zu kÃ¼mmern.



WÃ¤hrend des Prozesses waren auch AngehÃ¶rige der Opfer des Anschlags zu Wort gekommen. Sie zeigten sich von Sarkozys ErklÃ¤rungen nicht Ã¼berzeugt. Die Vorstellung, dass franzÃ¶sische Politiker mit dem "MÃ¶rder ihrer Eltern" verhandelten, sei fÃ¼r sie "unertrÃ¤glich", sagte der Anwalt Dan Hazan.



Ein neues Element im Berufungsprozess war zudem die Forderung Libyens nach einer EntschÃ¤digungszahlung in HÃ¶he von zehn Millionen Euro. Diese Summe sei 2006 aus der libyschen Staatskasse auf das Konto eines franzÃ¶sisch-libanesischen Mittelsmannes geflossen, erklÃ¤rte die AnwÃ¤ltin Carole Sportes.



Sarkozy hatte seinerseits erklÃ¤rt, dass sich die libysche FÃ¼hrung an ihm habe rÃ¤chen wollen, weil er als einer der ersten internationalen Staatschefs die libyschen AufstÃ¤ndischen unterstÃ¼tzt habe. Sarkozy versicherte mehrfach, dass die Anklage keine Beweise vorgelegt habe.



Sarkozy war zuvor bereits in zwei anderen AffÃ¤ren rechtskrÃ¤ftig verurteilt worden, einmal wegen versuchter Richterbestechung und einmal wegen Ã¼berzogener Wahlkampfkosten. Im ersten Fall trug er mehrere Monate eine elektronische FuÃŸfessel. Im zweiten Fall setzte er kÃ¼rzlich eine Straferleichterung durch, sodass ihm das erneute Tragen einer FuÃŸfessel erspart bleibt.Â