Das Landgericht im hessischen Marburg hat einen Kampfsporttrainer wegen sexuellen Missbrauchs zu sechseinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen besonders schwerer sexueller NÃ¶tigung und KÃ¶rperverletzung, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Mann seine Opfer betÃ¤ubt und dann sexuell missbraucht hatte.
Die Taten beging er zwischen 2014 und 2025. In der Zeit arbeitete der heute 31-JÃ¤hrige unter anderem als Krankenpfleger, Schulbegleiter, RettungssanitÃ¤ter und Kampfsporttrainer. Zu seinen Opfern gehÃ¶rten auch Kinder und Jugendliche. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann versuchten Mord vor, weil er bei der BetÃ¤ubung den Tod der Opfer in Kauf genommen habe. Dies sah die Kammer jedoch anders.
Brennpunkte
Sechseinhalb Jahre Haft fÃ¼r Sporttrainer aus Hessen wegen sexuellen Missbrauchs
- AFP - 12. Mai 2026, 11:27 Uhr
Das Landgericht Marburg hat einen Sporttrainer wegen sexuellen Missbrauchs zu sechseinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen besonders schwerer sexueller NÃ¶tigung, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.
Das Landgericht im hessischen Marburg hat einen Kampfsporttrainer wegen sexuellen Missbrauchs zu sechseinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er unter anderem wegen besonders schwerer sexueller NÃ¶tigung und KÃ¶rperverletzung, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Mann seine Opfer betÃ¤ubt und dann sexuell missbraucht hatte.
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