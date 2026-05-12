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Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich wird TV-Experte

  • dts - 12. Mai 2026, 11:25 Uhr
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Christian Streich (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich wird TV-Experte beim ZDF. Das teilte der Ã¶ffentlich-rechtliche Sender am Dienstag mit. Ausgerechnet an seinem Geburtstag wird er seinen Einstand feiern.

Streich soll zur FuÃŸball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in das FernsehgeschÃ¤ft einsteigen und gleich zum WM-Start am 11. Juni beim ErÃ¶ffnungsspiel Mexiko - SÃ¼dafrika sein DebÃ¼t geben - an diesem Tag wird er 61 Jahre alt. Weitere EinsÃ¤tze sind fÃ¼r den 17. Juni unter anderem mit der Live-Ãœbertragung England - Kroatien und am 20. Juni rund um das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams Deutschland - ElfenbeinkÃ¼ste geplant.

"Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklÃ¤ren, dass dies fÃ¼r die Zuschauer verstÃ¤ndlich und nachvollziehbar ist", sagte Streich. ZDF-Sportchef Yorck Polus bezeichnete Streich als "besonderen Trainertyp, der fÃ¼r seine klaren Worte bekannt ist".

Der derzeit noch 60-JÃ¤hrige Streich hatte den SC Freiburg von 2012 bis 2024 trainiert und war am Ende der am lÃ¤ngsten amtierende Bundesliga-Trainer.

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