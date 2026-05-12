Frauenleiche in Auto in Baden-WÃ¼rttemberg: Obduktion bestÃ¤tigt Tod durch Messerstiche

Polizeiauto

Nach dem Fund einer getÃ¶teten Frau in einem Auto nahe dem baden-wÃ¼rttembergischen Bad Rappenau hat die Obduktion einen gewaltsamen Tod bestÃ¤tigt. Die Frau starb durch mehrere Messerstiche, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn mitteilten.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Auto nahe dem baden-wÃ¼rttembergischen Bad Rappenau hat die Obduktion eine gewaltsame Todesursache bestÃ¤tigt. Die 39-JÃ¤hrige starb infolge mehrerer Messerstiche, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn am Dienstag mitteilten. Der Verdacht eines TÃ¶tungsdelikts bestÃ¤tigte sich damit. Die Frauenleiche war am Donnerstag in einem Wagen auf einem Feldweg gefunden worden.



Ein 41-jÃ¤hriger TatverdÃ¤chtiger wurde kurz nach der Tat im bayerischen Regensburg festgenommen. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn erlieÃŸ den Haftbefehl wegen Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft und setzte ihn in Vollzug.



Der TatverdÃ¤chtige und das Opfer kannten sich nach bisherigen Ermittlungen. Polizei und Staatsanwaltschaft erklÃ¤rten, aus ermittlungstaktischen GrÃ¼nden kÃ¶nnten derzeit keine weiteren Details genannt werden.