WHO-Chef Ã¼ber Hantavirus-Ausbruch: Unsere Arbeit ist noch nicht vorbei

Nach der Evakuierung der letzten Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Hondius" wegen eines Hantavirus-Ausbruchs kann laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus noch keine Entwarnung gegeben werden. "Unsere Arbeit ist noch nicht vorbei", sagte Tedros am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem spanischen Regierungschef Pedro SÃ¡nchez in Madrid.
Zwar gebe es kein Anzeichen fÃ¼r den Beginn eines grÃ¶ÃŸeren Ausbruchs, betonte der WHO-Chef. "Aber natÃ¼rlich kann sich die Lage Ã¤ndern, und angesichts der langen Inkubationszeit des Virus ist es mÃ¶glich, dass in den kommenden Wochen weitere FÃ¤lle auftreten."
Tedros mahnte alle beteiligten LÃ¤nder, die Empfehlungen seiner Organisation zur EindÃ¤mmung des potenziell tÃ¶dlichen Virus ernst zu nehmen. "Wir kÃ¶nnen die LÃ¤nder nicht verpflichten, unsere Protokolle anzuwenden", sagte er. "Wir kÃ¶nnen nur dazu raten und Empfehlungen aussprechen."Â
Die WHO empfiehlt bei Hantavirus-Verdacht eine 42-tÃ¤gige Isolation. Die meisten betroffenen LÃ¤nder wollen dieser Empfehlung offenbar folgen. Der derzeitige Chef der US-GesundheitsbehÃ¶rde CDC, Jay Bhattacharya, hatte allerdings erklÃ¤rt, die in die USA zurÃ¼ckgekehrten "Hondius"-Passagiere wÃ¼rden nicht zwangslÃ¤ufig unter QuarantÃ¤ne gestellt.
Auf der "Hondius" war es wÃ¤hrend einer Kreuzfahrt von Argentinien zu den Kapverden zu einem tÃ¶dlichen Hantavirus-Ausbruch gekommen, drei Passagiere starben. Bei zwei von ihnen wurde das Virus nachgewiesen, bei dem dritten Todesopfer gilt eine Hantavirus-Infektion nach Angaben der WHO als wahrscheinlich. Bei insgesamt sieben weiteren inzwischen evakuierten Insassen der "Hondius" wurde das Virus laut WHO bestÃ¤tigt. Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Montag erklÃ¤rt, lle vier von Bord der "Hondius" geholten deutschen Passagiere seien "vollstÃ¤ndig ohne Symptome".
Bei dem Virusstamm im Fall der "Hondius" handelt es sich um das Andesvirus. Es ist der einzige Hantavirusstamm, der nachweisbar von Mensch zu Mensch Ã¼bertragbar ist.
Lifestyle
WHO-Chef Ã¼ber Hantavirus-Ausbruch: Unsere Arbeit ist noch nicht vorbei
- AFP - 12. Mai 2026, 11:25 Uhr
Nach der Evakuierung der letzten Passagiere des Kreuzfahrtschiffs 'Hondius' wegen eines Hantavirus-Ausbruchs ist es laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zu frÃ¼h fÃ¼r eine Entwarnung. 'Unsere Arbeit ist noch nicht vorbei', sagte Tedros in Madrid.
Nach der Evakuierung der letzten Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Hondius" wegen eines Hantavirus-Ausbruchs kann laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus noch keine Entwarnung gegeben werden. "Unsere Arbeit ist noch nicht vorbei", sagte Tedros am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem spanischen Regierungschef Pedro SÃ¡nchez in Madrid.
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