Unter Kritik an Premierminister Keir Starmer ist ein erstes Mitglied der britischen Regierung zurÃ¼ckgetreten. StaatssekretÃ¤rin Miatta Fahnbulleh forderte Starmer in ihrer im Onlinedienst X verÃ¶ffentlichten RÃ¼cktrittserklÃ¤rung am Dienstag zum RÃ¼ckzug auf: Der Regierungschef solle "das Richtige fÃ¼r das Land und die Partei tun und einen Zeitplan fÃ¼r einen geordneten Ãœbergang" an der Regierungsspitze nennen.
Starmer verkÃ¼ndete dagegen in einer Kabinettssitzung, er halte an seinem Posten fest: "In der Labour-Partei gibt es ein Verfahren dafÃ¼r, einen Parteichef herauszufordern, und dieses ist nicht in Gang gesetzt worden", sagte der Premier nach Angaben seines BÃ¼ros am Dienstag. "Das Land erwartet von uns, dass wir weiter regieren. Das tue ich, und das mÃ¼ssen wir als Kabinett tun."
Seit dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen in der vergangenen Woche wÃ¤chst der Druck auf den Premierminister. Bis Montagabend stellten sich mehr als 70 Labour-Abgeordnete gegen den Regierungschef und forderten seinen RÃ¼cktritt. AuÃŸenministerin Yvette Cooper und Innenministerin Shabana Mahmood riefen Starmer laut Medienberichten auf, fÃ¼r einen geordneten Machtwechsel zu sorgen.Â
Politik
Kritik an Premierminister Starmer: Erste britische StaatssekretÃ¤rin tritt zurÃ¼ck
- AFP - 12. Mai 2026, 11:25 Uhr
Unter Kritik an Premierminister Keir Starmer ist ein erstes Mitglied der britischen Regierung zurÃ¼ckgetreten. StaatssekretÃ¤rin Miatta Fahnbulleh forderte Starmer in ihrer RÃ¼cktrittserklÃ¤rung zum RÃ¼ckzug auf.
Unter Kritik an Premierminister Keir Starmer ist ein erstes Mitglied der britischen Regierung zurÃ¼ckgetreten. StaatssekretÃ¤rin Miatta Fahnbulleh forderte Starmer in ihrer im Onlinedienst X verÃ¶ffentlichten RÃ¼cktrittserklÃ¤rung am Dienstag zum RÃ¼ckzug auf: Der Regierungschef solle "das Richtige fÃ¼r das Land und die Partei tun und einen Zeitplan fÃ¼r einen geordneten Ãœbergang" an der Regierungsspitze nennen.
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